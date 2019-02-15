Потребительский кредит на рефинансирование теперь можно оформить под 11,9% годовых на сумму 100—300 тыс. рублей (ранее — до 999 тыс. рублей) или под 10,8% (ранее — 10,5%) годовых на сумму от 300 тыс. (ранее — от 1 млн рублей) до 3 млн рублей. Ставки актуальны при условии оформления личного страхования заемщика. В случае отказа ставка увеличивается на 2,3 процентного пункта.

Срок кредита остался прежним — от 13 месяцев до семи лет.

Сумма выдаваемого потребительского кредита может превышать остаток долга, оставшаяся часть выдается на потребительские цели. Обеспечение не требуется.

«В зависимости от суммы кредита для разных заемщиков изменения будут носить положительный или отрицательный характер. Например, 900 тысяч рублей сейчас можно получить под 10,8% годовых (ранее ставка составила бы 11,9% годовых), а если понадобится сумма больше миллиона, ставка — 10,8% годовых (прежде — 10,5% годовых)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.