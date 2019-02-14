Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительского микрозайма (ПСК) микрофинансовых организаций (МФО), следует из релиза регулятора.

«ПСК, рассчитанные в процентах годовых по всем категориям потребительских займов на основе отчетности МФО за четвертый квартал 2018 года, должны применяться в втором квартале 2019 года. Согласно законодательству, предельное значение ПСК не может превышать среднерыночное более чем на одну треть. В то же время, согласно вступившим в силу изменениям в действующее законодательство, ежедневная процентная ставка по краткосрочным потребительским займам с 28 января 2019 года ограничена размером 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года снизится до 1% в день при ограничении значения ПСК ставкой 365% годовых», — отмечается в сообщении.

Таким образом, участники микрофинансового рынка в II квартале будут использовать ограничение дневной ставки, а не указанные среднерыночные значения ПСК.

Банк России ожидает существенного снижения стоимости краткосрочных потребительских микрозаймов (на срок до 30 дней на сумму до 30 тыс. рублей), заключили в пресс-службе.