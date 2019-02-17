Энергобанк в честь 30-летия кредитной организации ввел вклад «Золотые моменты».



Депозит открывается в рублях на 181 и 367 дней. Доходность составит 6,5% и 6,75% годовых соответственно.

Минимальная сумма вклада и дополнительного взноса составляет 10 тыс. рублей. Допвзносы принимаются не позднее чем за 60 дней до даты окончания срока вклада.

Частичное снятие не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов производится в конце срока.

Кроме того, повышена ставка по вкладу «Кошелек пенсионера+» на 0,5 процентного пункта и составит 6% годовых. Минимальная сумма вклада — 100 рублей. Срок — 730 дней.

Возможны дополнительные взносы и расходные операции. При досрочном расторжении договора перерасчет выплаченных процентов не производится. Проценты ежемесячно капитализируются.