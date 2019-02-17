Кредит Урал Банк изменил условия по потребительскому кредиту «КУБ-комфорт». Теперь его можно оформить под 14—18,5% (прежде — под 13,5—18%) годовых на сумму от 5 тыс. (для сотрудников бюджетных организаций, для прочих клиентов — от 30 тыс. рублей) до 300 тыс. рублей.

На сумму кредита от 300 тыс. до 3 млн рублей действует скидка — 1 процентный пункт. «Так как банк одновременно с увеличением скидки (с 0,5 процентного пункта до 1 процентного пункта) повысил ставки по базовому диапазону (до 300 тысяч рублей), повышенная скидка никак не отразилась для кредита от 300 тысяч рублей, ставки по-прежнему составляют 13—17,5% годовых», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

Страхование оформляется по желанию заемщика, в случае отказа надбавка составит 1—1,5 п. п. (ранее — 2 п. п.).

Данная программа предусмотрена на срок от одного года до пяти лет, обеспечение не требуется. Минимальный уровень дохода заемщика должен составлять 10 тыс. рублей. Требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита.