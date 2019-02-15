Банк «Уралсиб» запустил новый продукт — автокредит с остаточным платежом. В рамках данного предложения заемщик может приобрести новый автомобиль в кредит с остаточным платежом, который составляет не более 45% от стоимости транспортного средства. Процентная ставка находится в диапазоне от 15,4% до 16,4% годовых и может быть снижена на 3 процентных пункта при подключении личного страхования.

Минимальный первоначальный взнос из собственных средств заемщика составляет 20%. Минимальная сумма кредита равна 100 тыс. рублей, а максимальная может достигать 3 млн рублей. Обязательным условием является оформление полиса каско.

«Преимуществом данной программы является возможность погашения части основного долга (остаточного платежа) в конце срока кредитного договора, а также продления срока кредита на два года. Максимальный срок кредита с учетом пролонгации составляет пять лет», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.



В «Уралсибе» отмечают, что программа распространяется на новые иномарки. По мнению банка, программа в том числе будет интересна клиентам, предпочитающим регулярно менять свой автомобиль. «Клиент может погасить последний платеж за счет личных средств либо продав автомобиль с помощью автосалона с последующей покупкой нового автомобиля (trade-in)», — пояснили в финучреждении.