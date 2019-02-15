Промсвязьбанк повысил ставки по вкладу «Мой доход» в рублях. При оформлении в отделении процентные ставки составят 6,4—7,7%, а онлайн — 6,5—7,8% годовых (ранее — 6,4—7,4% и 6,5—7,5% годовых соответственно).

Минимальная сумма при размещении средств в отделении, интернет-банке или мобильном банке — 100 тыс. рублей, через банкомат — 10 тыс. рублей.

Дополнительные взносы возможны в течение первых 30 календарных дней с даты оформления договора. Расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора по истечении 90 дней проценты выплачиваются из расчета 1/2 процентной ставки, действующей по вкладу на момент открытия (пролонгации) вклада. Выплата процентов — в конце срока.