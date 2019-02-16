Банк «Приморье» запустил акцию для держателей дебетовых карт по начислению вознаграждения за приобретение цветов, походы в кинотеатр, а также за покупку продовольственных товаров в магазинах «Лакомка». В период действия акции — с 12 февраля по 13 марта 2019 года — клиенты, расплачиваясь картой, получат возврат средств в размере 10% от потраченной суммы.

В линейке банка представлены карты различных платежных систем: Mastercard, Visa, UnionPay, «Мир-Maestro», в числе которых присутствуют продукты со стандартным cash back до 5% на различные категории расходов.

Выпуск карт осуществляется бесплатно. Стоимость обслуживания зависит от категории пластика, а также от величины ежемесячного безналичного оборота и составляет до 5 тыс. рублей в год.

«Общая сумма вознаграждения с учетом акции составляет до 3 тысяч рублей в месяц, таким образом, в преддверии праздников клиенты могут существенно сэкономить на подарках близким», — добавляет эксперт по банковским картам Банки.ру Ольга Станчак.

Во всех банкоматах банка «Приморье» снятие наличных — без комиссии. Плата за СМС-информирование не взимается.