БКС Банк с 16 февраля запустил праздничную акцию «ПораДарить» к 23 февраля и 8 марта.

БКС Банк начисляет дополнительные бонусы в размере 8% за покупки в категориях «Техника и электроника», «Ювелирные украшения, часы» и «Цветы». Для получения праздничных бонусов клиентам нужно совершить любые покупки по карте на сумму от 30 тыс. рублей в период с 16 февраля по 10 марта 2019 года.

Максимальный размер бонусов составляет 1 тыс. рублей, они суммируются со всеми бонусами, начисляемыми в рамках программы лояльности «БКС Бонус». При совершении клиентом первой трансакции по карте в период проведения акции ему единовременно производится начисление 300 бонусных баллов.



Воспользоваться праздничным предложением смогут клиенты с дебетовыми и кредитными картами банка.