Кредит Европа Банк запустил акцию по кредитным картам «Невероятно, но факт! Рассрочка 0%». В акции участвуют кредитные карты Card Credit Plus, Card Credit Mastercard/Visa, Ferrari и Metro Mastercard.

В периоды с 15 по 23 февраля и с 1 по 9 марта 2019 года при совершении обычных покупок по картам на сумму от 5 тыс. рублей (за счет доступного кредитного лимита) доступна рассрочка под 0% годовых в следующих категориях: «авиабилеты», «билеты РЖД», «мебель», «туристические агентства», «спортивная одежда и спорттовары», «красота и здоровье», «украшения», «одежда», «флористика», «гостиницы и отели», «сумки (кожа)», «техника».

Оформить рассрочку можно в день покупки до 22:00 мск, следует из материалов банка.



«Период рассрочки варьируется в диапазоне от двух до пяти месяцев и зависит от суммы покупок в указанных категориях. Так, при покупке на сумму от 5 тысяч до 9 999,99 рубля время рассрочки составляет два месяца, а при покупке на сумму от 20 тысяч рублей — пять месяцев», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Вязникова.