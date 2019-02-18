Национальная система платежных карт (НСПК) совместно с Департаментом информационных технологий Москвы до конца 2019 года реализуют возможность оплаты госуслуг в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» по карте «Мир» без комиссии. Об этом сообщается в пресс-релизе НСПК.

«До конца 2019 года при оплате картой «Мир» образовательных услуг, кружков и секций, а также парковок, услуг ГИБДД и транспортных штрафов с горожан не будет взиматься комиссия. Условие действует для портала mos.ru, а также мобильных приложений «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», — говорится в сообщении.

С 18 февраля без комиссии можно оплачивать образовательные и транспортные услуги по карте «Мир».

Чтобы провести оплату без комиссии, следует в личном кабинете на портале mos.ru или в мобильном приложении в качестве средства платежа использовать карту «Мир» любого банка. Банком-эквайером является МТС Банк.