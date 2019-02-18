МС Банк Рус предлагает кредит с остаточным платежом на авто с пробегом. Приобрести подержанный автомобиль по программе «Плати легко!» можно под 11,9% годовых при сроке кредита два или три года, первоначальном взносе от 20% стоимости автомобиля и максимальном размере остаточного платежа 30%. Предложение действует в официальных дилерских центрах Mitsubishi.

Согласно информации банка, минимальная сумма кредита составляет 150 тыс. рублей, максимальная — 99,99% от стоимости автомобиля. Указанная процентная ставка действует при приобретении заемщиком услуги страхования жизни и здоровья и при оформлении страхования «Многолетнее каско» по рискам «ущерб» и «угон автомобиля» на полную стоимость приобретаемого транспортного средства в любой страховой компании из перечня на сайте банка. Без услуги «Защита платежей» и без оформления каско ставка увеличивается на 7 процентных пунктов.

В сообщении МС Банка приводится пример расчетов: так, при приобретении в кредит на три года подержанного автомобиля стоимостью 700 тыс. рублей с первоначальным взносом 50% ежемесячный платеж составит 8 452 рубля.



В банке напомнили, что его программа «Плати легко!» уже действует в сегменте новых авто: в 2018 году на нее пришлось 38% от общего количества кредитных продаж новых машин марки Mitsubishi в банке.