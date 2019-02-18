Банк «Фридом Финанс» с 18 февраля внедрил опцию моментального выпуска мультивалютных дебетовых карт в своем отделении «Афимолл» (Пресненская наб., д. 2, эт. 1). Теперь клиент имеет возможность сразу получить банковскую карту при первичном обращении в отделение, сообщили в кредитной организации.

«Это будет премиальная именная карта со всеми атрибутами, присущими данному продукту, — подчеркивается в релизе. — Услуга предоставляется бесплатно».

«На сегодняшний день данная услуга доступна в отделении нашего банка в Москва-Сити. Полностью в филиальную сеть банка сервис моментальной выдачи карт будет внедрен в первом полугодии 2019 года», — уточнил начальник управления развития банковских продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов.

Клиент также может выбрать понравившийся ему дизайн карты.

Карту можно использовать сразу после получения.



Для эмиссии моментальной карты достаточно, чтобы будущему держателю исполнилось 14 лет и на него был оформлен гражданский паспорт.