Клиентам — держателям карт Visa банка «Зенит» стал доступен сервис Apple Pay, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«С 19 февраля 2019 года держатели карт платежной системы Visa, выпущенных банком «Зенит», могут воспользоваться Apple Pay. Теперь владельцы iPhone могут одним прикосновением оплачивать покупки и услуги в магазинах, отелях, развлекательных центрах — везде, где есть терминалы, поддерживающие функцию бесконтактной оплаты, а также через приложения и на сайтах», — отмечается в сообщении.

Клиенты банка могут добавить кредитную или дебетовую карту банка через приложение Wallet. Сервис Apple Pay обеспечивает надежность и конфиденциальность платежей. Apple Pay использует индивидуальный номер устройства и уникальный код трансакции. Номер карты не сохраняется на устройстве или серверах, не передается продавцам при оплате.