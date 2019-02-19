Сервисы платежной системы Blizko Связь-Банка стали доступны клиентам банка «Заречье».

«Отправить и получить мгновенные денежные переводы Blizko можно в любом офисе банка «Заречье» в Казани, Москве, Орле и Ливнах в трех валютах — российских рублях, долларах и евро», — уточнили в Связь-Банке.

Услуга предоставляется без комиссии при отправке денежных средств за границу, если валюта оплаты перевода отличается от валюты выплаты (конвертация осуществляется по курсу ПС Blizko). Другие тарифные планы Blizko составляют от 0,2% в зависимости от суммы и направления перевода.

Для перевода в платежной системе Blizko открывать счет не требуется.