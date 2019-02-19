Банк ДОМ.РФ предлагает оформить новую карту с cash back в размере до 5% и начислением до 6% на остаток на счете.

Начисление 6% годовых предусмотрено при сумме операций от 10 тыс. рублей в месяц и остатке на счете в размере до 500 тыс. рублей (3% — при остатке свыше 500 тыс. рублей).

Cash back в размере 5% от суммы операции предусмотрен при покупке товаров в категории «дом»: это товары для дома, строительные материалы, стекло, краски, обои, скобяные товары, садовые принадлежности, оборудование, мебель и бытовые принадлежности. Максимальный cash back — 10 тыс. рублей в месяц.

В остальных категориях товаров и услуг cash back составляет до 2%.

Обслуживание карты осуществляется бесплатно при сумме ежемесячных операций по оплате товаров и услуг от 10 тыс. рублей либо при минимальном остатке на счете за месяц 10 тыс. рублей.

В числе бесплатных сервисов также указаны снятие наличных с карты в сумме от 3 тыс. рублей по всему миру; переводы с карты на карту в сумме от 3 тыс. рублей; оплата ЖКХ и переводы со счета в рублях через интернет-банк.

Оформить карту можно в любом отделении банка.



Посмотреть всю информацию по карте, использовать сервисы настройки и управления можно в обновленном мобильном приложении, оно доступно в App Store и Google Play.