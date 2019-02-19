В банке «Восточный» не наблюдают оттока вкладов после ареста председателя совета директоров банка и основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Мы не наблюдаем оттока вкладчиков. Банк работает в штатном режиме, развивая свой бизнес. Банк бесперебойно исполняет свои обязательства, так что поводов для беспокойства за банк «Восточный» нет», — отмечается в сообщении.

Ранее, 15 февраля, когда стало известно о задержаниях Калви и его партнеров, банк «Восточный» назвал себя потерпевшей стороной в этом уголовном деле.

Калви возглавляет совет директоров банка «Восточный», а фонду Baring Vostok принадлежит 51,6% акций банка. В пятницу, 15 февраля, Калви и другие представители инвестфонда были задержаны по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. 16 февраля Калви был арестован на два месяца.