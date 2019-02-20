Банк «Ренессанс Кредит» запустил пилотный проект по сбору заявок на ипотеку, сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

Банк будет выступать в роли агента и обеспечит клиентам-физлицам доступ к ипотечным предложениям различных кредитных организаций. Услуга будет предоставляться бесплатно. Партнером проекта станет онлайн-сервис «Ипотека.Центр».

Если заемщик заинтересован в получении ипотеки, ему необходимо оставить заявку на сайте «Ренессанс Кредита». Специалист свяжется с клиентом, предоставит информацию по предложениям банков-партнеров, поможет с выбором объекта недвижимости, а также будет сопровождать заемщика до момента сделки.

«Запуск проекта по ипотеке позволяет нам расширить возможности наших клиентов. Мы обеспечиваем им доступ к самому востребованному среди населения кредитному продукту, которого нет в текущей линейке банка, — прокомментировала старший вице-президент, директор департамента управления банковскими продуктами «Ренессанс Кредита» Наталья Ищенко. — Что касается банка, то для нас это отличная возможность более детально изучить сферу ипотечного кредитования, сохраняя традиционную бизнес-модель и по-прежнему фокусируясь на выдаче беззалоговых кредитов».