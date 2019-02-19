Альфа-Банк повысил ставки по ипотечным программам. Теперь кредиты на покупку строящегося жилья для новых клиентов предоставляются под 10,49% годовых (прежде — под 9,99%), а на покупку готового жилья — под 10,79% годовых (ранее — под 10,49%). Рефинансировать действующий ипотечный заем, оформленный в стороннем банке, стало возможно по ставке 10,29% годовых вместо 9,9%, применявшихся ранее. Также банк повысил на 1 процентный пункт ставку по кредиту под залог имеющегося в собственности клиента жилья. Теперь она составляет 13,49% годовых.

«Для зарплатных клиентов банка предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,3 процентного пункта (по кредиту под залог недвижимости он составляет 1,3 процентного пункта). При покупке (рефинансировании) таунхауса итоговая ставка будет выше на 0,25 процентного пункта, готового жилого дома — на 0,5 процентного пункта. При кредитовании на сумму более остатка рефинансируемой ипотеки ставка также вырастет на 0,5 процентного пункта, а при отсутствии перерегистрации залога в пользу банка в течение 90 дней с момента рефинансирования надбавка составит 3 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Минимальный первоначальный взнос заемщика «с улицы» составляет 20% от стоимости недвижимости, зарплатного клиента — 15% (при взносе 15—20% применяется надбавка к ставке в размере 0,5 п. п.) Также в банке существует возможность оформления ипотеки по двум документам с увеличением итогового размера ставки на 0,5 п. п. В этом случае заемщику потребуется оплатить как минимум 40% от стоимости приобретаемого жилья за свой счет. При рефинансировании максимальное соотношение кредит/залог составляет 80%.

Допустимый срок кредитования может варьироваться от трех до 30 лет. При отказе заемщика от личного и (если применимо) титульного страхования ставка вырастет на 1 п. п.