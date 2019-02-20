Альфа-Банк предлагает открыть новый вклад «Львиная доля».

Минимальная сумма — 500 тыс. рублей, максимальная сумма депозита — неограниченна. Денежные средства размещаются на срок один, полтора, два и три года под 7,25%; 7,31%; 7,27% и 7,27% соответственно. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются.

«Оформить вклад можно в отделении банка, а также в интернет-банке или мобильном приложении. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 0,005% годовых», — комментирует руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно в период с 20 февраля по 31 марта.