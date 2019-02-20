Необходимо предусмотреть законодательные меры, которые позволят не загонять граждан, взявших ипотечные кредиты, в тупик, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.

«Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода, дать им возможность сохранить единственное жилье, а кредит погасить позднее. Это непростая задача, надо придумать, как не навредить финансовым организациям и помочь людям», — сказал Путин.