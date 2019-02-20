Банк «ФК Открытие» скорректировал процентные ставки по потребительским кредитам.

Ставка по кредитам наличными на первый год составляет 9,9%, на весь остальной срок финансирования (от 13 месяцев до пяти лет) — определяется индивидуально в диапазоне 10,9—16,5% годовых (ранее — 8,9—16%). При отказе заемщика от личного страхования акция по снижению ставки на первый год не действует, а ставка в базовом диапазоне (10,9—16,5%) увеличивается на 3—7 процентных пунктов.

Кредит выдается в сумме от 50 тыс. до 3 млн рублей на потребительские нужды, до 5 млн рублей — на рефинансирование. Обеспечение не требуется. Обязательно подтверждение основного дохода справкой 2-НДФЛ или по форме банка, также могут быть затребованы дополнительные документы (заграничный паспорт, свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства). Для подтверждения занятости клиент представляет копию трудовой книжки, заверенную работодателем.

По программе рефинансирования заемщик в течение 60 дней с даты выдачи кредита обязан представить документы, подтверждающие закрытие рефинансируемых кредитов, иначе процентная ставка увеличивается на 5 п. п.



«Ставка 9,9% годовых очень низкая, но надо быть внимательным, ведь чтобы получить ее, обязательно потребуется оформить личное страхование, а действует она только в первый год. Наиболее интересным это предложение будет для заемщиков, которые планируют досрочно погасить сумму кредита», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.