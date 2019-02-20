Росбанк предложил клиентам-предпринимателям карты с возможностью бесконтактной оплаты и новым дизайном.

Как следует из сообщения банка, по всем его новым картам для малого бизнеса можно совершать бесконтактные платежи. Также карты можно привязать к сервисам Google Pay и Apple Pay для проведения платежей с помощью мобильного телефона или иного устройства с технологией бесконтактной оплаты. На текущий момент привязка к сервисам бесконтактной оплаты доступна для карт Visa Росбанка. Карты платежной системы Mastercard будут подключены во II квартале 2019 года.

Все новые карты выпускаются на пластике в корпоративных цветах банка.

В числе преимуществ своих бизнес-карт Росбанк указывает то, что «карта привязана к расчетному счету, зачисление средств происходит мгновенно, а для ее использования необходим только ПИН-код; пополнение карты и снятие наличных в банкоматах выгоднее, чем в кассе банка, при этом доступ к ним — круглосуточный».



Тарифы на бизнес-карты представлены на сайте банка.