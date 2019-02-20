По данным ФинЦЕРТа, объем несанкционированных операций с использованием платежных карт за 2018 год увеличился по сравнению с 2017 годом на 44%

Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с информацией о банковских картах и способах изготовления скимминговых (считывающих) устройств для обналичивания денежных средств. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

«Операторы связи на основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений ограничивают доступ на территории России к 27 сайтам, на которых размещена информация о продаже конфиденциальных данных банковских карт и способах изготовления скимминговых устройств для обналичивания денежных средств граждан с копий карт», — проинформировали в ведомстве.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, объем несанкционированных операций с использованием платежных карт за 2018 год увеличился по сравнению с 2017 годом на 44% до 1,4 млрд рублей. При этом их количество за прошлый год составило 417 тыс., что на 31,4% больше, чем в 2017 году.