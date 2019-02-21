МТС Банк повысил ставки на 0,2 процентного пункта по вкладам в рублях для физических лиц.

Максимальная доходность по стандартной линейке розничных вкладов теперь составляет 8% годовых по сезонному вкладу «МТС XXL». Его можно оформить до 28 февраля 2019 года. Минимальная сумма депозита — 50 тыс. рублей.

Наиболее выгодными предложениями остаются вклады в рублях сроком на 367 дней. Так, ставка «МТС Доходного» без возможности пополнения и снятия средств составит 7,6% (вместо 7,4%). Выплата процентов — в конце срока действия.

Максимальная ставка по вкладу «МТС Активный» с режимом пополнения и ежемесячной выплатой процентов увеличена до 7,3% с 7,1% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

По пополняемо-отзывному вкладу «МТС Свободный» с ежемесячным доходом ставка повышена до 6,9% годовых (прежде — 6,7%). Доходность по депозиту «МТС Премиальный» теперь составит 7,4% годовых (вместо 7,2%). Вклад можно пополнять, также предусмотрена возможность снятия средств. Выплата процентов — ежемесячно.

По вкладу без ограничения максимальной суммы «МТС Премиальный Плюс» ставка увеличена до 8% (ранее — 7,8%). Выплата процентов — в конце срока действия. По специальному депозиту для пенсионеров «МТС Пенсионный» доходность увеличена до 7,3% с 7,1% годовых.

Оформить депозиты можно любым удобным способом: в офисах МТС Банка, через интернет-банк или мобильное приложение.

Для вкладов «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» предусмотрена надбавка 0,25% при оформлении депозита через интернет-банк или мобильное приложение.