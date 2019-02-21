Альфа-Банк предоставил самозанятым клиентам возможность встать на учет в Федеральную налоговую службу, используя мобильное приложение банка. В релизе кредитной организации отмечается, что такое предложение она запустила первой среди игроков банковского рынка.

Зарегистрироваться как самозанятое лицо сможет любой клиент банка, который самостоятельно ведет предпринимательскую деятельность. С помощью нескольких кликов клиенты могут перейти в новый налоговый режим «Налог на профессиональную деятельность» в приложении банка для физических лиц. Регистрация в ФНС через мобильное приложение Альфа-Банка не требует дополнительных документов, посещения отделения и подписания бумажных заявлений. Платеж совершается моментально, налог поступает на счет ФНС без задержек. Банк не взимает комиссию за уплату налогов.

Руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач обращает внимание на рост числа самозанятых среди клиентов кредитной организации и подчеркивает, что «банк также разрабатывает специальные программы кредитования и инвестиционно-страховые решения, которые будут полезны самозанятым людям».

Услуга банка доступна для клиентов, которые ведут свою деятельность на территории Москвы, Московской и Калужcкой областей и в Татарстане.



Как напоминают в банке, с начала 2019 года вступил в силу новый федеральный закон № 422-ФЗ «Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых)». Самозанятые не имеют наемных сотрудников, самостоятельно реализуют физическим и юридическим лицам товары, работы и услуги либо сдают в аренду жилье. Максимальный годовой доход для отнесения лиц к категории самозанятых — 2,4 млн рублей.