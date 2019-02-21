Банк «Открытие» запустил новый счет «Накопительный» с дифференцированной процентной ставкой. Размер ставки зависит от срока размещения денежных средств на счете и с 1 марта максимально составит 9%, указано в релизе кредитной организации.

Согласно информации на сайте банка, процентная ставка по накопительному счету тем выше, чем дольше деньги хранятся в банке. Сейчас в первые два месяца действует ставка 4% годовых, с третьего месяца — 5%, с шестого — 6%, а максимальный на текущий момент уровень ставки составляет 7,5% годовых, она действует с 12-го месяца.

Пополнять счет или снимать с него деньги можно в любое время без ограничений, при этом для каждого следующего пополнения ставка будет рассчитываться заново — начиная с 4% годовых. При снятии денег со счета уменьшается сумма последнего пополнения, на которую начисляется минимальный процент. «Ваши накопления, которые размещены дольше всего и приносят наибольший доход, останутся без изменения», — подчеркивают в банке.

«Проценты по счету «Накопительный» начисляются на каждое поступление денежных средств и только за каждый полный календарный месяц нахождения суммы на счете. Выплата процентов производится ежемесячно на счет клиента, открытый в рамках продукта «Накопительный», — указано в сообщении.

Согласно информации на сайте, ограничений по минимальной сумме размещения средств на накопительном счете фактически нет (его можно открыть в сумме от 1 рубля). Доступно подключение опции автопополнения.



Кроме того, с 1 марта «Открытие» также повысит ставку по счету «Моя копилка» — до 7% в рублях. Ставки в долларах и евро останутся без изменений.