Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает открыть сезонный вклад «Весенний рост».

Минимальная сумма — 20 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев, один и полтора года. Процентные ставки составляют 7,3%; 7,7% и 7,55% соответственно.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования. Оформить новый вклад можно в офисе банка или онлайн», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно с 22 февраля по 1 июня.