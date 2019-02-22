ВТБ запускает новую программу автокредитования «АвтоРалли».

В рамках данного предложения клиент может получить ссуду на покупку нового автомобиля по ставке 14,5% годовых. Снизить размер процентной ставки на 3 процентных пункта можно за счет оформления личного страхования и на 2 п. п. — при оформлении карты «Автолюбитель».

Минимальный первоначальный взнос по предложению составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости транспортного средства. Сумма кредита варьируется от 300 тыс. до 7 млн рублей. Ссуда выдается на срок от одного года до пяти лет.

«Для оформления кредита заемщику потребуется представить паспорт и второй документ на выбор (список опубликован на сайте), а также оформить полис каско», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.