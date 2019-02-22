Совкомбанк расширил партнерскую сеть карты рассрочки «Халва», заключив соглашение с российской мобильной платформой Joom, одной из крупнейших на рынке электронной коммерции. Как отмечается в сообщении банка, держатели карт смогут приобрести любые товары на сайте или в приложении Joom, оплачивая заказ небольшими платежами в течение нескольких месяцев.

Срок рассрочки будет рассчитан автоматически исходя из суммы покупки. При заказе на сумму до 3 тыс. рублей клиенту необходимо будет вносить платежи в течение двух месяцев, свыше этой суммы — в течение четырех.

«На сайте мобильной платформы представлено более 4 миллионов самых разнообразных товаров (от одежды до автомобильных аксессуаров) — все они теперь доступны для покупки в рассрочку по нашей карте. Дополнительно мы предоставим увеличенный срок рассрочки клиентам нашего нового партнера», — указывает главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.



В справке банка отмечается, что число пользователей запущенного в 2016 году сервиса Joom сейчас превышает 200 млн человек, ежедневно обрабатывается до 1 млн заказов. Каждый день Joom отправляет не менее десяти самолетов с заказами в 50 стран мира.

