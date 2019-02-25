По итогам 2018 года доля Альфа-Банка на рынке кредитных карт составила 11,17%, увеличившись почти на 3 процентных пункта за 12 месяцев. Таким образом, каждая десятая кредитная карта на российском рынке выдана Альфа-Банком. Такие данные были представлены кредитной организацией на презентации результатов ее работы по МСФО за 2018 год.

Также за прошедший год банк заметно увеличил свою долю на рынке привлечения средств физлиц до востребования — до 10,04% (рост за год более чем на 1 процентный пункт).

Помимо прочего, по итогу прошлого года Альфа-Банк занял долю на рынке корпоративного кредитования в 4,6%, на рынке розничного кредитования — 2,96%, на рынке привлечения средств розничных клиентов — 3,75%.