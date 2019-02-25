Банк «Агропромкредит» повысил ставки по рублевым вкладам.

Теперь «Максимум» (от 5 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев, один, полтора и два года) оформляется под 6,3—7,6% (ранее — под 6,25—7% годовых). Выплата процентов происходит в конце срока.

«Отличный» (от 10 тыс. рублей на пять лет) можно разместить под 7,2% годовых (с первого по 730-й день — 7,5%, с 731-го по 1 830-й день — из расчета 90% ставки рефинансирования ЦБ). Прежняя ставка — 6,28%. Проценты ежегодно капитализируются.

«Энергия» (от 10 тыс. рублей на шесть месяцев и один год) привлекается под 6—7% (ранее — под 5,75—6,5%), а «Пенсионный» (от 1 тыс. рублей на два года) — под 6,5—6,75% годовых в зависимости от суммы (до этого — под 6—6,5%).

«Золотой New» (от 5 млн рублей на 390 дней) можно разместить под 7,6% годовых (ранее — под 7%). Доходность «Комфортного New» при сумме вклада от 2 млн рублей на 390 дней составляет 7,5% (вместо 7%), от 5 млн рублей на 1 200 дней — 7,75% (ключевая ставка ЦБ).

Проценты по четырем вышеперечисленным вкладам ежемесячно капитализируются.

Во все вклады возможно внесение дополнительных взносов.