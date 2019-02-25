Работа над законопроектом об ипотечных каникулах от шести до 12 месяцев для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в настоящий момент находится на завершающей стадии, документ будет внесен в Госдуму ориентировочно через две недели, сообщил ТАСС первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

Ранее Журавлев сообщал, что в законопроекте будет предусмотрено введение льготного рефинансирования для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с учетом ипотечных каникул на 6—12 месяцев. По словам сенатора, в ходе работы над документом необходимо будет определиться с единой методикой оценки дохода граждан, критериями степени тяжести ситуации заемщика, а также обязательными критериями самой процедуры реструктуризации. Сенаторы работают над законопроектом по совершенствованию ипотечного кредитования совместно с депутатами Госдумы, Банком России и Министерством финансов.



«Главное — чтобы законопроект был максимально сбалансирован, сейчас остаются последние штрихи, законопроект готовится. Думаю, это (внесение законопроекта в Госдуму) будет в ближайшие две недели», — пояснил Журавлев. Он добавил, что реализация мер по льготному рефинансированию с учетом ипотечных каникул не потребует бюджетных расходов.