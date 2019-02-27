Архив
Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 17:52 Visa и Planeta Informatica запустили технологию бесконтактной оплаты в транспорте по всему миру Банкир.Ру 990
- 16:31 Кредиты малому бизнесу по льготной ставке 8,5% начнут выдавать с 1 марта ТАСС 1930
- 16:24 Кабмин облегчит для семей получение кредитов под залог на строительство жилья ТАСС 1151
- 15:02 Трансстройбанк вводит сезонный вклад «Весенний» Banki.ru 1998
- 14:57 Вход в сервисы экосистемы Сбербанка теперь доступен через единый аккаунт — «Сбербанк ID» Banki.ru 1938
- 14:57 Банк «Оранжевый» повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 2006
- 13:05 «Совесть» запустила пилотную версию поиска по рассрочке Banki.ru 1515
- 11:40 ФорБанк повысил ставки по вкладам в рублях Banki.ru 2135
- 11:06 Mastercard и стартап Doconomy запустили приложения для отслеживания углеродных выбросов Банкир.Ру 927
- 11:05 Руснарбанк повысил ставку по вкладу «Максимальный доход» Banki.ru 1869
- 08:57 У банков возникли проблемы при сборе биометрии Известия 6101 17
- 22:14 Эксперты назвали знаки зодиака самых злостных неплательщиков по автозаймам Banki.ru 2982 4
- 18:05 «МегаФон» запускает услугу «Кредит на счет телефона» Banki.ru 4233 5
- 15:19 Углеметбанк улучшил условия по рефинансированию кредитов Banki.ru 1217
- 12:23 Пользователям «QIWI Кошелька» стала доступна оплата покупок через Google Pay и Samsung Pay Banki.ru 1404 2
- 11:52 «Макдоналдс» в России теперь принимает бесконтактные карты «Мир» Banki.ru 1960 4
- 10:57 Примсоцбанк запустил новый кредит «Юбилейный» Banki.ru 1364
- 10:40 Для клиентов Альфа-Банка заработал онлайн-кабинет ипотечного заемщика Banki.ru 979
- 21:05 Силуанов: «Государство не будет заливать деньгами рынок, чтобы снизить ставки по ипотеке» Прайм 1602 4
- 20:30 Партнером карты «Халва» стал сервис покупки авиабилетов и бронирования отелей Anywayanyday Banki.ru 1383
- 19:03 В Совфеде заявили, что законопроект об ипотечных каникулах внесут в Госдуму в марте ТАСС 984
- 12:20 Банк «Агропромкредит» повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 1915
- 12:01 Доля Альфа-Банка на рынке кредитных карт в 2018 году превысила 11% Banki.ru 1176
- 11:37 Банк «Россия» повысил ставки по вкладам Banki.ru 3872 3
- 11:19 Сбербанк внедрил дистанционное обслуживание ипотечных заемщиков Banki.ru 19333
- 11:16 Экспобанк предлагает вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 2217
- 15:13 Банк «Акцепт» предлагает вклад «Высший пилотаж» Banki.ru 3316 3
- 12:23 Первоуральскбанк предлагает сезонный вклад «10 недель весны» Banki.ru 2630
- 15:45 Курскпромбанк предлагает вклад «На шаг впереди» Banki.ru 5961
- 12:37 Премьер-министр РФ подписал график выдачи жилищных сертификатов на 16,24 млрд рублей Banki.ru 4974
- 10:54 Visa снизит комиссию за платежи по картам на общественном транспорте РБК 6070 2
- 15:02 Товары с Joom доступны в рассрочку по карте «Халва» Banki.ru 1735
- 14:37 Райффайзенбанк ввел сезонный вклад и повысил ставки по рублевым депозитам Banki.ru 8039 8
- 14:19 Банк «Зенит» запустил новый вклад «Пенсионный доход» Banki.ru 2944 1
- 14:08 Банк «Возрождение» предлагает вклад «Традиции роста» Banki.ru 2890 4
- 13:23 ВТБ запускает новую программу автокредитования «АвтоРалли» Banki.ru 1415
- 13:19 Число онлайн-переводов через «Яндекс.Деньги» в 2018 году выросло в 1,5 раза Banki.ru 961
- 11:52 Клиентам Сбербанка доступны переводы между картой и кошельком WebMoney по номеру телефона Banki.ru 2143 2
- 11:02 Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает новый вклад Banki.ru 2372
- 10:53 Локо-Банк повысил ставки по двум вкладам в рублях Banki.ru 3662 3
- 10:38 Плюс Банк ввел два вклада в долларах Banki.ru 1928 5
- 08:37 Исследование: наибольший шанс получить ипотеку имеют россияне в возрасте 26—30 лет Прайм 1625
- 22:46 «Займер»: 75% потенциальных заемщиков у МФО трудоустроены Banki.ru 1680
- 17:43 Банк «Открытие» предлагает новый накопительный счет Banki.ru 4728
- 17:40 ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на март Banki.ru 12937
- 17:21 Компания Apple планирует протестировать собственные кредитные карты RNS 963
- 15:26 Компания QIWI изменила интерфейс платежных терминалов Banki.ru 1011
- 13:24 Фрай: реструктуризация «Росгосстраха» успешно завершена Banki.ru 1719 1
- 12:53 Банк «Ростфинанс» повысил ставки по вкладу «Классика Роста» Banki.ru 1672
- 12:46 МФО объединяются для борьбы с мошенниками Banki.ru 1408 6
- 12:02 Клиенты Альфа-Банка смогут встать на учет в ФНС в качестве самозанятых через мобильное приложение Banki.ru 1640 2
- 11:53 МТС Банк повысил ставки по линейке вкладов в рублях Banki.ru 3300
- 10:34 Тинькофф Банк повысил ставки по «СмартВкладу» в рублях Banki.ru 4373 16
- 10:12 Тендер-Банк повысил ставки по двум рублевым вкладам Banki.ru 1611
- 08:30 Банки.ру и СМП Банк запускают специальный вклад «Победная ставка» Banki.ru 19529