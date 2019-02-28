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Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 12:59 Почта Банк предложил новую кредитную карту категории Mastercard Platinum Banki.ru 1114
- 12:25 Банк «Девон-Кредит» отменил плату за обслуживание по кредитным картам Banki.ru 880
- 12:21 Банк «Ростфинанс» повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 888
- 11:46 Банк «Центр-инвест» предлагает вклад «Весенний старт» Banki.ru 935
- 17:52 Visa и Planeta Informatica запустили технологию бесконтактной оплаты в транспорте по всему миру Банкир.Ру 1406
- 16:31 Кредиты малому бизнесу по льготной ставке 8,5% начнут выдавать с 1 марта ТАСС 2854
- 16:24 Кабмин облегчит для семей получение кредитов под залог на строительство жилья ТАСС 1428
- 15:02 Трансстройбанк вводит сезонный вклад «Весенний» Banki.ru 2328
- 14:57 Вход в сервисы экосистемы Сбербанка теперь доступен через единый аккаунт — «Сбербанк ID» Banki.ru 2403
- 14:57 Банк «Оранжевый» повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 2393
- 13:05 «Совесть» запустила пилотную версию поиска по рассрочке Banki.ru 1673
- 11:40 ФорБанк повысил ставки по вкладам в рублях Banki.ru 2332
- 11:06 Mastercard и стартап Doconomy запустили приложения для отслеживания углеродных выбросов Банкир.Ру 986
- 11:05 Руснарбанк повысил ставку по вкладу «Максимальный доход» Banki.ru 2033
- 08:57 У банков возникли проблемы при сборе биометрии Известия 7026 19
- 22:14 Эксперты назвали знаки зодиака самых злостных неплательщиков по автозаймам Banki.ru 3038 4
- 18:05 «МегаФон» запускает услугу «Кредит на счет телефона» Banki.ru 4295 5
- 15:19 Углеметбанк улучшил условия по рефинансированию кредитов Banki.ru 1229
- 12:23 Пользователям «QIWI Кошелька» стала доступна оплата покупок через Google Pay и Samsung Pay Banki.ru 1446 2
- 11:52 «Макдоналдс» в России теперь принимает бесконтактные карты «Мир» Banki.ru 1985 4
- 10:57 Примсоцбанк запустил новый кредит «Юбилейный» Banki.ru 1373
- 10:40 Для клиентов Альфа-Банка заработал онлайн-кабинет ипотечного заемщика Banki.ru 1005
- 21:05 Силуанов: «Государство не будет заливать деньгами рынок, чтобы снизить ставки по ипотеке» Прайм 1615 4
- 20:30 Партнером карты «Халва» стал сервис покупки авиабилетов и бронирования отелей Anywayanyday Banki.ru 1393
- 19:03 В Совфеде заявили, что законопроект об ипотечных каникулах внесут в Госдуму в марте ТАСС 1077
- 12:20 Банк «Агропромкредит» повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 1937
- 12:01 Доля Альфа-Банка на рынке кредитных карт в 2018 году превысила 11% Banki.ru 1184
- 11:37 Банк «Россия» повысил ставки по вкладам Banki.ru 3895 3
- 11:19 Сбербанк внедрил дистанционное обслуживание ипотечных заемщиков Banki.ru 19387
- 11:16 Экспобанк предлагает вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 2234
- 15:13 Банк «Акцепт» предлагает вклад «Высший пилотаж» Banki.ru 3325 3
- 12:23 Первоуральскбанк предлагает сезонный вклад «10 недель весны» Banki.ru 2637
- 15:45 Курскпромбанк предлагает вклад «На шаг впереди» Banki.ru 5970
- 12:37 Премьер-министр РФ подписал график выдачи жилищных сертификатов на 16,24 млрд рублей Banki.ru 4981
- 10:54 Visa снизит комиссию за платежи по картам на общественном транспорте РБК 6078 2
- 15:02 Товары с Joom доступны в рассрочку по карте «Халва» Banki.ru 1742
- 14:37 Райффайзенбанк ввел сезонный вклад и повысил ставки по рублевым депозитам Banki.ru 8054 8
- 14:19 Банк «Зенит» запустил новый вклад «Пенсионный доход» Banki.ru 2955 1
- 14:08 Банк «Возрождение» предлагает вклад «Традиции роста» Banki.ru 2899 4
- 13:23 ВТБ запускает новую программу автокредитования «АвтоРалли» Banki.ru 1424
- 13:19 Число онлайн-переводов через «Яндекс.Деньги» в 2018 году выросло в 1,5 раза Banki.ru 964
- 11:52 Клиентам Сбербанка доступны переводы между картой и кошельком WebMoney по номеру телефона Banki.ru 2178 2
- 11:02 Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает новый вклад Banki.ru 2379
- 10:53 Локо-Банк повысил ставки по двум вкладам в рублях Banki.ru 3682 3
- 10:38 Плюс Банк ввел два вклада в долларах Banki.ru 1932 5
- 08:37 Исследование: наибольший шанс получить ипотеку имеют россияне в возрасте 26—30 лет Прайм 1634
- 22:46 «Займер»: 75% потенциальных заемщиков у МФО трудоустроены Banki.ru 1688
- 17:43 Банк «Открытие» предлагает новый накопительный счет Banki.ru 4744
- 17:40 ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на март Banki.ru 12993
- 17:21 Компания Apple планирует протестировать собственные кредитные карты RNS 968
- 15:26 Компания QIWI изменила интерфейс платежных терминалов Banki.ru 1019
- 13:24 Фрай: реструктуризация «Росгосстраха» успешно завершена Banki.ru 1726 1
- 12:53 Банк «Ростфинанс» повысил ставки по вкладу «Классика Роста» Banki.ru 1675
- 12:46 МФО объединяются для борьбы с мошенниками Banki.ru 1415 6
- 12:02 Клиенты Альфа-Банка смогут встать на учет в ФНС в качестве самозанятых через мобильное приложение Banki.ru 1646 2