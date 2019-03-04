Архив
Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 14:17 Томскпромстройбанк предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 234
- 12:52 Тимер Банк предлагает вклад «Хит сезона» Banki.ru 1396
- 12:34 Банк «Уралсиб» изменил ставки по потребительскому кредитованию Banki.ru 1041
- 12:03 БыстроБанк повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 1495
- 11:59 МТС Банк предлагает вклад «МТС ХХL Плюс» Banki.ru 1870
- 11:16 Углеметбанк ввел «Юбилейный» вклад Banki.ru 962
- 10:48 Банк Жилищного Финансирования предлагает вклад «Весенняя акварель» Banki.ru 1429
- 10:44 Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay Banki.ru 3351
- 10:04 Банк «Восточный» ввел два новых вклада Banki.ru 5015
- 16:31 Банк «Нейва» предложил «Мобильный» вклад Banki.ru 3744 4
- 12:18 Тексбанк предлагает вклад «Юбилейный» Banki.ru 3868 1
- 18:15 Дальневосточный Банк запустил весеннюю акцию по картам «Мир Cash back» Banki.ru 2533
- 15:30 Банк «Союз» изменил категорию для начисления повышенных бонусов по картам Banki.ru 2501
- 13:44 Эксперты сочли закредитованность населения преградой для снижения ставок РБК 3177 2
- 22:25 ВТБ снизил ставки по валютным вкладам Banki.ru 4766 2
- 22:06 Альфа-Банк снизил минимальную сумму вклада «Львиная доля» при онлайн-оформлении Banki.ru 3123 1
- 19:11 Бонусные программы и cash back: изменения по картам с 1 марта Banki.ru 3574
- 18:49 Сбербанк снизил ставки по кредитным картам Banki.ru 3705 3
- 17:36 ВТБ предлагает новый накопительный счет «Копилка» Banki.ru 10517 7
- 16:44 ЦБ предложил изменить подход к оценке активов страховщиков при расчете капитала ТАСС 1169
- 16:17 Банк «Восточный» вносит изменения в условия бонусной программы по дебетовой карте «Тепло» Banki.ru 2163 5
- 15:37 Вокбанк предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад «8% марта» Banki.ru 1520
- 15:28 БКС Банк предлагает новую дебетовую карту Banki.ru 1753 2
- 15:02 Промсвязьбанк, «Мир» и S7 Airlines предлагают карту для бизнеса с программой лояльности Banki.ru 1242 1
- 14:30 Банк «СИАБ» ввел новый вклад «Джаз» Banki.ru 1297 1
- 14:24 СДМ-Банк предлагает сезонный вклад «Театральный» Banki.ru 2269
- 13:26 Банк «Россия» предлагает вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 2891
- 13:15 «Открытие» повысило ставки по ряду депозитов Banki.ru 6738
- 13:01 Банк «Александровский» ввел вклад «Черника 3.0» Banki.ru 1530
- 12:39 Сбербанк временно снизил ставки по потребкредиту без обеспечения Banki.ru 18049 2
- 12:18 Банк «Открытие» повысил ставки по ипотеке Banki.ru 1786 1
- 11:43 Яринтербанк ввел вклад «Весна» Banki.ru 1278
- 11:05 Банк «Форштадт» предлагает вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 1205
- 10:58 ТЭМБР-Банк вводит новые вклады Banki.ru 1253
- 10:55 Банк «Союз» предлагает вклад «Весенний процент» Banki.ru 3154 3
- 10:32 Сетелем Банк начал выдавать автокредиты в рамках госпрограмм льготного автокредитования Banki.ru 1270
- 20:50 Приложение «Юнистрим денежные переводы» стало доступно на пяти дополнительных языках Banki.ru 1518 2
- 20:07 НБКИ: банки в январе 2019-го выдали на 7,7% больше автокредитов, чем в прошлом году Banki.ru 1326
- 17:23 Альфа-Банк: рост цен на палладий может повысить котировки акций «Норильского никеля» Banki.ru 1290
- 16:24 Банк «Оренбург» предлагает открыть вклад «Весеннее предложение» Banki.ru 1522
- 15:35 Хоум Кредит Банк внес изменения в линейку вкладов Banki.ru 4690 3
- 15:27 Русфинанс Банк возобновляет участие в программах льготного автокредитования Banki.ru 1222
- 13:38 Сбербанк представил подробности проекта «на_полке» Banki.ru 2628
- 12:59 Почта Банк предложил новую кредитную карту категории Mastercard Platinum Banki.ru 3055
- 12:25 Банк «Девон-Кредит» отменил плату за обслуживание по кредитным картам Banki.ru 1225
- 12:21 Банк «Ростфинанс» повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 1679
- 11:46 Банк «Центр-инвест» предлагает вклад «Весенний старт» Banki.ru 1640
- 17:52 Visa и Planeta Informatica запустили технологию бесконтактной оплаты в транспорте по всему миру Банкир.Ру 1506
- 16:31 Кредиты малому бизнесу по льготной ставке 8,5% начнут выдавать с 1 марта ТАСС 3319
- 16:24 Кабмин облегчит для семей получение кредитов под залог на строительство жилья ТАСС 1476
- 15:02 Трансстройбанк вводит сезонный вклад «Весенний» Banki.ru 2444
- 14:57 Банк «Оранжевый» повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 2537
- 14:57 Вход в сервисы экосистемы Сбербанка теперь доступен через единый аккаунт — «Сбербанк ID» Banki.ru 2662
- 13:05 «Совесть» запустила пилотную версию поиска по рассрочке Banki.ru 1791
- 11:40 ФорБанк повысил ставки по вкладам в рублях Banki.ru 2413