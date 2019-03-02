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Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 22:25 ВТБ снизил ставки по валютным вкладам Banki.ru 3263
- 22:06 Альфа-Банк снизил минимальную сумму вклада «Львиная доля» при онлайн-оформлении Banki.ru 2252 1
- 19:11 Бонусные программы и cash back: изменения по картам с 1 марта Banki.ru 2716
- 18:49 Сбербанк снизил ставки по кредитным картам Banki.ru 2919 2
- 17:36 ВТБ предлагает новый накопительный счет «Копилка» Banki.ru 6661 6
- 16:44 ЦБ предложил изменить подход к оценке активов страховщиков при расчете капитала ТАСС 1033
- 16:17 Банк «Восточный» вносит изменения в условия бонусной программы по дебетовой карте «Тепло» Banki.ru 1866 5
- 15:37 Вокбанк предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад «8% марта» Banki.ru 1351
- 15:28 БКС Банк предлагает новую дебетовую карту Banki.ru 1559 2
- 15:02 Промсвязьбанк, «Мир» и S7 Airlines предлагают карту для бизнеса с программой лояльности Banki.ru 1109 1
- 14:30 Банк «СИАБ» ввел новый вклад «Джаз» Banki.ru 1171 1
- 14:24 СДМ-Банк предлагает сезонный вклад «Театральный» Banki.ru 2070
- 13:26 Банк «Россия» предлагает вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 2692
- 13:15 «Открытие» повысило ставки по ряду депозитов Banki.ru 6142
- 13:01 Банк «Александровский» ввел вклад «Черника 3.0» Banki.ru 1448
- 12:39 Сбербанк временно снизил ставки по потребкредиту без обеспечения Banki.ru 11064 2
- 12:18 Банк «Открытие» повысил ставки по ипотеке Banki.ru 1657 1
- 11:43 Яринтербанк ввел вклад «Весна» Banki.ru 1231
- 11:05 Банк «Форштадт» предлагает вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 1154
- 10:58 ТЭМБР-Банк вводит новые вклады Banki.ru 1193
- 10:55 Банк «Союз» предлагает вклад «Весенний процент» Banki.ru 3031 3
- 10:32 Сетелем Банк начал выдавать автокредиты в рамках госпрограмм льготного автокредитования Banki.ru 1207
- 20:50 Приложение «Юнистрим денежные переводы» стало доступно на пяти дополнительных языках Banki.ru 1503 2
- 20:07 НБКИ: банки в январе 2019-го выдали на 7,7% больше автокредитов, чем в прошлом году Banki.ru 1310
- 17:23 Альфа-Банк: рост цен на палладий может повысить котировки акций «Норильского никеля» Banki.ru 1268
- 16:24 Банк «Оренбург» предлагает открыть вклад «Весеннее предложение» Banki.ru 1497
- 15:35 Хоум Кредит Банк внес изменения в линейку вкладов Banki.ru 4512 3
- 15:27 Русфинанс Банк возобновляет участие в программах льготного автокредитования Banki.ru 1182
- 13:38 Сбербанк представил подробности проекта «на_полке» Banki.ru 2571
- 12:59 Почта Банк предложил новую кредитную карту категории Mastercard Platinum Banki.ru 2983
- 12:25 Банк «Девон-Кредит» отменил плату за обслуживание по кредитным картам Banki.ru 1203
- 12:21 Банк «Ростфинанс» повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 1642
- 11:46 Банк «Центр-инвест» предлагает вклад «Весенний старт» Banki.ru 1594
- 17:52 Visa и Planeta Informatica запустили технологию бесконтактной оплаты в транспорте по всему миру Банкир.Ру 1481
- 16:31 Кредиты малому бизнесу по льготной ставке 8,5% начнут выдавать с 1 марта ТАСС 3237
- 16:24 Кабмин облегчит для семей получение кредитов под залог на строительство жилья ТАСС 1466
- 15:02 Трансстройбанк вводит сезонный вклад «Весенний» Banki.ru 2423
- 14:57 Вход в сервисы экосистемы Сбербанка теперь доступен через единый аккаунт — «Сбербанк ID» Banki.ru 2610
- 14:57 Банк «Оранжевый» повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 2513
- 13:05 «Совесть» запустила пилотную версию поиска по рассрочке Banki.ru 1765
- 11:40 ФорБанк повысил ставки по вкладам в рублях Banki.ru 2390
- 11:06 Mastercard и стартап Doconomy запустили приложения для отслеживания углеродных выбросов Банкир.Ру 1010
- 11:05 Руснарбанк повысил ставку по вкладу «Максимальный доход» Banki.ru 2085
- 08:57 У банков возникли проблемы при сборе биометрии Известия 7331 20
- 22:14 Эксперты назвали знаки зодиака самых злостных неплательщиков по автозаймам Banki.ru 3085 4
- 18:05 «МегаФон» запускает услугу «Кредит на счет телефона» Banki.ru 4371 5
- 15:19 Углеметбанк улучшил условия по рефинансированию кредитов Banki.ru 1249
- 12:23 Пользователям «QIWI Кошелька» стала доступна оплата покупок через Google Pay и Samsung Pay Banki.ru 1482 2
- 11:52 «Макдоналдс» в России теперь принимает бесконтактные карты «Мир» Banki.ru 2036 4
- 10:57 Примсоцбанк запустил новый кредит «Юбилейный» Banki.ru 1391
- 10:40 Для клиентов Альфа-Банка заработал онлайн-кабинет ипотечного заемщика Banki.ru 1037
- 21:05 Силуанов: «Государство не будет заливать деньгами рынок, чтобы снизить ставки по ипотеке» Прайм 1633 4
- 20:30 Партнером карты «Халва» стал сервис покупки авиабилетов и бронирования отелей Anywayanyday Banki.ru 1407
- 19:03 В Совфеде заявили, что законопроект об ипотечных каникулах внесут в Госдуму в марте ТАСС 1086