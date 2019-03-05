Архив
Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 19:52 Совкомбанк предлагает особые условия кредита на автомобили Hyundai Banki.ru 1330
- 17:28 Севергазбанк предложил новый вклад Banki.ru 1918
- 17:09 Запсибкомбанк предлагает вкладчикам «Новые традиции» Banki.ru 1592 1
- 17:07 ИК Банк предложил новый кредит «Стандартный» Banki.ru 879
- 15:02 Президент РФ призвал банки не накручивать льготную ставку по ипотеке Banki.ru 2071
- 14:53 Костин ожидает снижения ставок по ипотеке во втором полугодии Banki.ru 1125 1
- 14:47 Банкиров могут обязать пояснять причину отказа в выдаче кредита в рамках нацпроекта МСП ТАСС 1406
- 14:27 Клиенты банков из группы «Зенит» могут снимать наличные в банкоматах Альфа-Банка без комиссии Banki.ru 1454
- 13:30 Заубер Банк повышает тариф на обслуживание карты Visa Infinite до 100 тыс. рублей Banki.ru 1903 5
- 12:33 Заубер Банк ввел два новых вклада Banki.ru 2584 2
- 11:07 Банк «Открытие» запустил обмен наличной валюты с фиксированием курса онлайн Banki.ru 6010 2
- 18:52 Тинькофф Банк запустил кобрендовые карты с сообществом выпускников МФТИ Banki.ru 4944
- 16:41 Банк «Веста» запускает онлайн-вклад Banki.ru 1374
- 15:40 Банк «Вологжанин» предлагает вклад «Весна пришла!» Banki.ru 1807 1
- 15:05 Локо-Банк понизил ставку по программе «Локо-Авто Престиж» Banki.ru 1338
- 14:17 Томскпромстройбанк предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 1113
- 12:52 Тимер Банк предлагает вклад «Хит сезона» Banki.ru 2394
- 12:34 Банк «Уралсиб» изменил ставки по потребительскому кредитованию Banki.ru 1790
- 12:03 БыстроБанк повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 2258
- 11:59 МТС Банк предлагает вклад «МТС ХХL Плюс» Banki.ru 3221 1
- 11:16 Углеметбанк ввел «Юбилейный» вклад Banki.ru 1322
- 10:48 Банк Жилищного Финансирования предлагает вклад «Весенняя акварель» Banki.ru 2234
- 10:44 Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay Banki.ru 8782
- 10:04 Банк «Восточный» ввел два новых вклада Banki.ru 7984
- 16:31 Банк «Нейва» предложил «Мобильный» вклад Banki.ru 3923 4
- 12:18 Тексбанк предлагает вклад «Юбилейный» Banki.ru 3976 1
- 18:15 Дальневосточный Банк запустил весеннюю акцию по картам «Мир Cash back» Banki.ru 2591
- 15:30 Банк «Союз» изменил категорию для начисления повышенных бонусов по картам Banki.ru 2548
- 13:44 Эксперты сочли закредитованность населения преградой для снижения ставок РБК 3242 2
- 22:25 ВТБ снизил ставки по валютным вкладам Banki.ru 4895 2
- 22:06 Альфа-Банк снизил минимальную сумму вклада «Львиная доля» при онлайн-оформлении Banki.ru 3245 1
- 19:11 Бонусные программы и cash back: изменения по картам с 1 марта Banki.ru 3757
- 18:49 Сбербанк снизил ставки по кредитным картам Banki.ru 3998 3
- 17:36 ВТБ предлагает новый накопительный счет «Копилка» Banki.ru 10747 10
- 16:44 ЦБ предложил изменить подход к оценке активов страховщиков при расчете капитала ТАСС 1195
- 16:17 Банк «Восточный» вносит изменения в условия бонусной программы по дебетовой карте «Тепло» Banki.ru 2258 5
- 15:37 Вокбанк предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад «8% марта» Banki.ru 1559
- 15:28 БКС Банк предлагает новую дебетовую карту Banki.ru 1808 2
- 15:02 Промсвязьбанк, «Мир» и S7 Airlines предлагают карту для бизнеса с программой лояльности Banki.ru 1285 1
- 14:30 Банк «СИАБ» ввел новый вклад «Джаз» Banki.ru 1319 1
- 14:24 СДМ-Банк предлагает сезонный вклад «Театральный» Banki.ru 2344
- 13:26 Банк «Россия» предлагает вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 2938
- 13:15 «Открытие» повысило ставки по ряду депозитов Banki.ru 6832
- 13:01 Банк «Александровский» ввел вклад «Черника 3.0» Banki.ru 1551
- 12:39 Сбербанк временно снизил ставки по потребкредиту без обеспечения Banki.ru 18157 2
- 12:18 Банк «Открытие» повысил ставки по ипотеке Banki.ru 1842 1
- 11:43 Яринтербанк ввел вклад «Весна» Banki.ru 1293
- 11:05 Банк «Форштадт» предлагает вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 1222
- 10:58 ТЭМБР-Банк вводит новые вклады Banki.ru 1270
- 10:55 Банк «Союз» предлагает вклад «Весенний процент» Banki.ru 3194 3
- 10:32 Сетелем Банк начал выдавать автокредиты в рамках госпрограмм льготного автокредитования Banki.ru 1302
- 20:50 Приложение «Юнистрим денежные переводы» стало доступно на пяти дополнительных языках Banki.ru 1546 2
- 20:07 НБКИ: банки в январе 2019-го выдали на 7,7% больше автокредитов, чем в прошлом году Banki.ru 1341
- 17:23 Альфа-Банк: рост цен на палладий может повысить котировки акций «Норильского никеля» Banki.ru 1308
- 16:24 Банк «Оренбург» предлагает открыть вклад «Весеннее предложение» Banki.ru 1534