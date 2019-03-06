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Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 15:09 Московский Кредитный Банк к 8 марта предлагает кредит «Твоя весна» Banki.ru
- 12:19 Альфа-Банк скорректировал ставки по вкладам в долларах и евро Banki.ru 2421 2
- 11:54 «Уралсиб» предлагает вклад «Бери выше» Banki.ru 2408 1
- 10:29 Международный Коммерческий Банк предлагает два сезонных вклада Banki.ru 2197
- 10:19 Банк «Интеза» предлагает открыть вклад «Весенний» Banki.ru 1889
- 08:30 Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым мобильным Интернетом РБК 781 1
- 19:52 Совкомбанк предлагает особые условия кредита на автомобили Hyundai Banki.ru 3120
- 17:28 Севергазбанк предложил новый вклад Banki.ru 2412
- 17:09 Запсибкомбанк предлагает вкладчикам «Новые традиции» Banki.ru 2180 2
- 17:07 ИК Банк предложил новый кредит «Стандартный» Banki.ru 1167
- 15:02 Президент РФ призвал банки не накручивать льготную ставку по ипотеке Banki.ru 2553
- 14:53 Костин ожидает снижения ставок по ипотеке во втором полугодии Banki.ru 1344 2
- 14:47 Банкиров могут обязать пояснять причину отказа в выдаче кредита в рамках нацпроекта МСП ТАСС 1588 1
- 14:27 Клиенты банков из группы «Зенит» могут снимать наличные в банкоматах Альфа-Банка без комиссии Banki.ru 1669
- 13:30 Заубер Банк повышает тариф на обслуживание карты Visa Infinite до 100 тыс. рублей Banki.ru 2101 6
- 12:33 Заубер Банк ввел два новых вклада Banki.ru 2762
- 11:07 Банк «Открытие» запустил обмен наличной валюты с фиксированием курса онлайн Banki.ru 7072 4
- 18:52 Тинькофф Банк запустил кобрендовые карты с сообществом выпускников МФТИ Banki.ru 5179
- 16:41 Банк «Веста» запускает онлайн-вклад Banki.ru 1396
- 15:40 Банк «Вологжанин» предлагает вклад «Весна пришла!» Banki.ru 1825 1
- 15:05 Локо-Банк понизил ставку по программе «Локо-Авто Престиж» Banki.ru 1352
- 14:17 Томскпромстройбанк предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 1129
- 12:52 Тимер Банк предлагает вклад «Хит сезона» Banki.ru 2418
- 12:34 Банк «Уралсиб» изменил ставки по потребительскому кредитованию Banki.ru 1820
- 12:03 БыстроБанк повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 2280
- 11:59 МТС Банк предлагает вклад «МТС ХХL Плюс» Banki.ru 3266 1
- 11:16 Углеметбанк ввел «Юбилейный» вклад Banki.ru 1335
- 10:48 Банк Жилищного Финансирования предлагает вклад «Весенняя акварель» Banki.ru 2259
- 10:44 Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay Banki.ru 8892
- 10:04 Банк «Восточный» ввел два новых вклада Banki.ru 8065
- 16:31 Банк «Нейва» предложил «Мобильный» вклад Banki.ru 3937 4
- 12:18 Тексбанк предлагает вклад «Юбилейный» Banki.ru 3990 1
- 18:15 Дальневосточный Банк запустил весеннюю акцию по картам «Мир Cash back» Banki.ru 2603
- 15:30 Банк «Союз» изменил категорию для начисления повышенных бонусов по картам Banki.ru 2564
- 13:44 Эксперты сочли закредитованность населения преградой для снижения ставок РБК 3261 2
- 22:25 ВТБ снизил ставки по валютным вкладам Banki.ru 4912 2
- 22:06 Альфа-Банк снизил минимальную сумму вклада «Львиная доля» при онлайн-оформлении Banki.ru 3257 1
- 19:11 Бонусные программы и cash back: изменения по картам с 1 марта Banki.ru 3819
- 18:49 Сбербанк снизил ставки по кредитным картам Banki.ru 4019 3
- 17:36 ВТБ предлагает новый накопительный счет «Копилка» Banki.ru 10776 10
- 16:44 ЦБ предложил изменить подход к оценке активов страховщиков при расчете капитала ТАСС 1201
- 16:17 Банк «Восточный» вносит изменения в условия бонусной программы по дебетовой карте «Тепло» Banki.ru 2273 5
- 15:37 Вокбанк предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад «8% марта» Banki.ru 1568
- 15:28 БКС Банк предлагает новую дебетовую карту Banki.ru 1821 2
- 15:02 Промсвязьбанк, «Мир» и S7 Airlines предлагают карту для бизнеса с программой лояльности Banki.ru 1291 1
- 14:30 Банк «СИАБ» ввел новый вклад «Джаз» Banki.ru 1329 1
- 14:24 СДМ-Банк предлагает сезонный вклад «Театральный» Banki.ru 2365
- 13:26 Банк «Россия» предлагает вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 2944
- 13:15 «Открытие» повысило ставки по ряду депозитов Banki.ru 6848
- 13:01 Банк «Александровский» ввел вклад «Черника 3.0» Banki.ru 1555
- 12:39 Сбербанк временно снизил ставки по потребкредиту без обеспечения Banki.ru 18174 2
- 12:18 Банк «Открытие» повысил ставки по ипотеке Banki.ru 1853 1
- 11:43 Яринтербанк ввел вклад «Весна» Banki.ru 1296
- 11:05 Банк «Форштадт» предлагает вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 1226
- 10:58 ТЭМБР-Банк вводит новые вклады Banki.ru 1274