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Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 16:46 БМВ Банк скорректировал условия по программе автокредитования «Сила характера» Banki.ru 172
- 15:40 Сбербанк внедрил поиск по мобильному приложению на базе машинного обучения Banki.ru 742
- 13:30 Сбербанк запустил новый потребкредит для молодежи и пенсионеров Banki.ru 2820 1
- 13:22 Севергазбанк проводит акцию по кредитованию новых бизнес-клиентов Banki.ru 603
- 13:16 Металлинвестбанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях Banki.ru 1178
- 13:08 Тройка-Д Банк повысил ставки по «Классическому» вкладу в рублях Banki.ru 982
- 11:49 Банк «Санкт-Петербург» предложил новый вклад Banki.ru 2069 1
- 11:34 «Левобережный» изменил условия кредита для бизнеса «Ликвидная недвижимость» Banki.ru 539
- 11:24 НБКИ: размер комфортного семейного дохода для обслуживания ипотеки вырос до 71,7 тыс. рублей Banki.ru 1063 2
- 11:16 Нефтепромбанк повысил ставки по двум вкладам в рублях Banki.ru 1201
- 08:42 «МегаФон» первым из «четверки» ввел кешбэк с оплаты услуг связи РБК 1696 2
- 08:19 Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода РБК 4693 11
- 16:17 Норвик Банк вводит вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 2421
- 12:28 Банк «Ассоциация» предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 2153
- 12:05 Банк «Курган» вводит сезонный вклад «Весна в Плюсе» Banki.ru 2502
- 20:59 Сбербанк снизил ставки по всей линейке вкладов в долларах Banki.ru 9628 6
- 14:42 Клиенты банка «Фридом Финанс» смогут активировать мультивалютные карты онлайн Banki.ru 1441
- 12:37 Сургутнефтегазбанк проводит акцию по кредитным картам Banki.ru 1412
- 11:25 Московский Индустриальный Банк ввел сезонный вклад «Время — деньги» Banki.ru 6395 3
- 18:07 Севергазбанк предлагает снизить процентную ставку с пакетом услуг «Кредитные возможности» Banki.ru 1137
- 17:29 СКБ-Банк ввел тарифный план «Универсальный» по дебетовым картам Banki.ru 2030
- 15:09 Московский Кредитный Банк к 8 Марта предлагает кредит «Твоя весна» Banki.ru 3519
- 12:19 Альфа-Банк скорректировал ставки по вкладам в долларах и евро Banki.ru 3955 2
- 11:54 «Уралсиб» предлагает вклад «Бери выше» Banki.ru 3744 3
- 10:29 Международный Коммерческий Банк предлагает два сезонных вклада Banki.ru 2659
- 10:19 Банк «Интеза» предлагает открыть вклад «Весенний» Banki.ru 2457
- 08:30 Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым мобильным Интернетом РБК 943 1
- 19:52 Совкомбанк предлагает особые условия кредита на автомобили Hyundai Banki.ru 3846
- 17:28 Севергазбанк предложил новый вклад Banki.ru 2539
- 17:09 Запсибкомбанк предлагает вкладчикам «Новые традиции» Banki.ru 2391 2
- 17:07 ИК Банк предложил новый кредит «Стандартный» Banki.ru 1239
- 15:02 Президент РФ призвал банки не накручивать льготную ставку по ипотеке Banki.ru 2839
- 14:53 Костин ожидает снижения ставок по ипотеке во втором полугодии Banki.ru 1514 2
- 14:47 Банкиров могут обязать пояснять причину отказа в выдаче кредита в рамках нацпроекта МСП ТАСС 1682 1
- 14:44 БКС Банк предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 2186 1
- 14:27 Клиенты банков из группы «Зенит» могут снимать наличные в банкоматах Альфа-Банка без комиссии Banki.ru 1765
- 13:30 Заубер Банк повышает тариф на обслуживание карты Visa Infinite до 100 тыс. рублей Banki.ru 2251 6
- 12:33 Заубер Банк ввел два новых вклада Banki.ru 2893
- 11:07 Банк «Открытие» запустил обмен наличной валюты с фиксированием курса онлайн Banki.ru 7389 4
- 18:52 Тинькофф Банк запустил кобрендовые карты с сообществом выпускников МФТИ Banki.ru 5525
- 16:41 Банк «Веста» запускает онлайн-вклад Banki.ru 1454
- 15:40 Банк «Вологжанин» предлагает вклад «Весна пришла!» Banki.ru 1888 1
- 15:05 Локо-Банк понизил ставку по программе «Локо-Авто Престиж» Banki.ru 1434
- 14:17 Томскпромстройбанк предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 1180
- 12:52 Тимер Банк предлагает вклад «Хит сезона» Banki.ru 2485
- 12:34 Банк «Уралсиб» изменил ставки по потребительскому кредитованию Banki.ru 1917
- 12:03 БыстроБанк повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 2391
- 11:59 МТС Банк предлагает вклад «МТС ХХL Плюс» Banki.ru 3403 1
- 11:16 Углеметбанк ввел «Юбилейный» вклад Banki.ru 1388
- 10:48 Банк Жилищного Финансирования предлагает вклад «Весенняя акварель» Banki.ru 2341
- 10:44 Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay Banki.ru 9176
- 10:04 Банк «Восточный» ввел два новых вклада Banki.ru 8303
- 16:31 Банк «Нейва» предложил «Мобильный» вклад Banki.ru 4007 4
- 12:18 Тексбанк предлагает вклад «Юбилейный» Banki.ru 4049 1
- 18:15 Дальневосточный Банк запустил весеннюю акцию по картам «Мир Cash back» Banki.ru 2673