Архив
Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 12:05 Банк «Курган» вводит сезонный вклад «Весна в Плюсе» Banki.ru 1866
- 20:59 Сбербанк снизил ставки по всей линейке вкладов в долларах и евро ТАСС 8919 5
- 14:42 Клиенты банка «Фридом Финанс» смогут активировать мультивалютные карты онлайн Banki.ru 1381
- 12:37 Сургутнефтегазбанк проводит акцию по кредитным картам Banki.ru 1360
- 11:25 Московский Индустриальный Банк ввел сезонный вклад «Время — деньги» Banki.ru 6114 3
- 18:07 Севергазбанк предлагает снизить процентную ставку с пакетом услуг «Кредитные возможности» Banki.ru 1116
- 17:29 СКБ-Банк ввел тарифный план «Универсальный» по дебетовым картам Banki.ru 1907
- 15:09 Московский Кредитный Банк к 8 Марта предлагает кредит «Твоя весна» Banki.ru 3447
- 12:19 Альфа-Банк скорректировал ставки по вкладам в долларах и евро Banki.ru 3853 2
- 11:54 «Уралсиб» предлагает вклад «Бери выше» Banki.ru 3663 3
- 10:29 Международный Коммерческий Банк предлагает два сезонных вклада Banki.ru 2635
- 10:19 Банк «Интеза» предлагает открыть вклад «Весенний» Banki.ru 2415
- 08:30 Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым мобильным Интернетом РБК 924 1
- 19:52 Совкомбанк предлагает особые условия кредита на автомобили Hyundai Banki.ru 3768
- 17:28 Севергазбанк предложил новый вклад Banki.ru 2522
- 17:09 Запсибкомбанк предлагает вкладчикам «Новые традиции» Banki.ru 2356 2
- 17:07 ИК Банк предложил новый кредит «Стандартный» Banki.ru 1219
- 15:02 Президент РФ призвал банки не накручивать льготную ставку по ипотеке Banki.ru 2780
- 14:53 Костин ожидает снижения ставок по ипотеке во втором полугодии Banki.ru 1488 2
- 14:47 Банкиров могут обязать пояснять причину отказа в выдаче кредита в рамках нацпроекта МСП ТАСС 1665 1
- 14:44 БКС Банк предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 2141 1
- 14:27 Клиенты банков из группы «Зенит» могут снимать наличные в банкоматах Альфа-Банка без комиссии Banki.ru 1742
- 13:30 Заубер Банк повышает тариф на обслуживание карты Visa Infinite до 100 тыс. рублей Banki.ru 2203 6
- 12:33 Заубер Банк ввел два новых вклада Banki.ru 2870
- 11:07 Банк «Открытие» запустил обмен наличной валюты с фиксированием курса онлайн Banki.ru 7347 4
- 18:52 Тинькофф Банк запустил кобрендовые карты с сообществом выпускников МФТИ Banki.ru 5453
- 16:41 Банк «Веста» запускает онлайн-вклад Banki.ru 1437
- 15:40 Банк «Вологжанин» предлагает вклад «Весна пришла!» Banki.ru 1869 1
- 15:05 Локо-Банк понизил ставку по программе «Локо-Авто Престиж» Banki.ru 1411
- 14:17 Томскпромстройбанк предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 1170
- 12:52 Тимер Банк предлагает вклад «Хит сезона» Banki.ru 2469
- 12:34 Банк «Уралсиб» изменил ставки по потребительскому кредитованию Banki.ru 1881
- 12:03 БыстроБанк повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 2353
- 11:59 МТС Банк предлагает вклад «МТС ХХL Плюс» Banki.ru 3359 1
- 11:16 Углеметбанк ввел «Юбилейный» вклад Banki.ru 1372
- 10:48 Банк Жилищного Финансирования предлагает вклад «Весенняя акварель» Banki.ru 2315
- 10:44 Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay Banki.ru 9114
- 10:04 Банк «Восточный» ввел два новых вклада Banki.ru 8228
- 16:31 Банк «Нейва» предложил «Мобильный» вклад Banki.ru 3987 4
- 12:18 Тексбанк предлагает вклад «Юбилейный» Banki.ru 4034 1
- 18:15 Дальневосточный Банк запустил весеннюю акцию по картам «Мир Cash back» Banki.ru 2654
- 15:30 Банк «Союз» изменил категорию для начисления повышенных бонусов по картам Banki.ru 2613
- 13:44 Эксперты сочли закредитованность населения преградой для снижения ставок РБК 3317 2
- 22:25 ВТБ снизил ставки по валютным вкладам Banki.ru 5037 2
- 22:06 Альфа-Банк снизил минимальную сумму вклада «Львиная доля» при онлайн-оформлении Banki.ru 3335 1
- 19:11 Бонусные программы и cash back: изменения по картам с 1 марта Banki.ru 3997
- 18:49 Сбербанк снизил ставки по кредитным картам Banki.ru 4130 3
- 17:36 ВТБ предлагает новый накопительный счет «Копилка» Banki.ru 10890 10
- 16:44 ЦБ предложил изменить подход к оценке активов страховщиков при расчете капитала ТАСС 1223
- 16:17 Банк «Восточный» вносит изменения в условия бонусной программы по дебетовой карте «Тепло» Banki.ru 2336 5
- 15:37 Вокбанк предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад «8% марта» Banki.ru 1588
- 15:28 БКС Банк предлагает новую дебетовую карту Banki.ru 1878 2
- 15:02 Промсвязьбанк, «Мир» и S7 Airlines предлагают карту для бизнеса с программой лояльности Banki.ru 1354 1
- 14:30 Банк «СИАБ» ввел новый вклад «Джаз» Banki.ru 1357 1
- 14:24 СДМ-Банк предлагает сезонный вклад «Театральный» Banki.ru 2444