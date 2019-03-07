Архив
Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 20:59 Сбербанк снизил ставки по всей линейке вкладов в долларах и евро ТАСС 3106
- 14:42 Клиенты банка «Фридом Финанс» смогут активировать мультивалютные карты онлайн Banki.ru 976
- 12:37 Сургутнефтегазбанк проводит акцию по кредитным картам Banki.ru 1030
- 11:25 Московский Индустриальный Банк ввел сезонный вклад «Время — деньги» Banki.ru 5130 3
- 18:07 Севергазбанк предлагает снизить процентную ставку с пакетом услуг «Кредитные возможности» Banki.ru 1069
- 17:29 СКБ-Банк ввел тарифный план «Универсальный» по дебетовым картам Banki.ru 1712
- 15:09 Московский Кредитный Банк к 8 Марта предлагает кредит «Твоя весна» Banki.ru 3297
- 12:19 Альфа-Банк скорректировал ставки по вкладам в долларах и евро Banki.ru 3673 2
- 11:54 «Уралсиб» предлагает вклад «Бери выше» Banki.ru 3474 3
- 10:29 Международный Коммерческий Банк предлагает два сезонных вклада Banki.ru 2566
- 10:19 Банк «Интеза» предлагает открыть вклад «Весенний» Banki.ru 2325
- 08:30 Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым мобильным Интернетом РБК 893 1
- 19:52 Совкомбанк предлагает особые условия кредита на автомобили Hyundai Banki.ru 3624
- 17:28 Севергазбанк предложил новый вклад Banki.ru 2486
- 17:09 Запсибкомбанк предлагает вкладчикам «Новые традиции» Banki.ru 2302 2
- 17:07 ИК Банк предложил новый кредит «Стандартный» Banki.ru 1193
- 15:02 Президент РФ призвал банки не накручивать льготную ставку по ипотеке Banki.ru 2720
- 14:53 Костин ожидает снижения ставок по ипотеке во втором полугодии Banki.ru 1460 2
- 14:47 Банкиров могут обязать пояснять причину отказа в выдаче кредита в рамках нацпроекта МСП ТАСС 1636 1
- 14:44 БКС Банк предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 2084
- 14:27 Клиенты банков из группы «Зенит» могут снимать наличные в банкоматах Альфа-Банка без комиссии Banki.ru 1712
- 13:30 Заубер Банк повышает тариф на обслуживание карты Visa Infinite до 100 тыс. рублей Banki.ru 2162 6
- 12:33 Заубер Банк ввел два новых вклада Banki.ru 2841
- 11:07 Банк «Открытие» запустил обмен наличной валюты с фиксированием курса онлайн Banki.ru 7258 4
- 18:52 Тинькофф Банк запустил кобрендовые карты с сообществом выпускников МФТИ Banki.ru 5355
- 16:41 Банк «Веста» запускает онлайн-вклад Banki.ru 1423
- 15:40 Банк «Вологжанин» предлагает вклад «Весна пришла!» Banki.ru 1847 1
- 15:05 Локо-Банк понизил ставку по программе «Локо-Авто Престиж» Banki.ru 1385
- 14:17 Томскпромстройбанк предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 1145
- 12:52 Тимер Банк предлагает вклад «Хит сезона» Banki.ru 2453
- 12:34 Банк «Уралсиб» изменил ставки по потребительскому кредитованию Banki.ru 1853
- 12:03 БыстроБанк повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 2313
- 11:59 МТС Банк предлагает вклад «МТС ХХL Плюс» Banki.ru 3322 1
- 11:16 Углеметбанк ввел «Юбилейный» вклад Banki.ru 1356
- 10:48 Банк Жилищного Финансирования предлагает вклад «Весенняя акварель» Banki.ru 2291
- 10:44 Платежная система «Мир» представила сервис бесконтактной оплаты MirPay Banki.ru 9016
- 10:04 Банк «Восточный» ввел два новых вклада Banki.ru 8156
- 16:31 Банк «Нейва» предложил «Мобильный» вклад Banki.ru 3964 4
- 12:18 Тексбанк предлагает вклад «Юбилейный» Banki.ru 4013 1
- 18:15 Дальневосточный Банк запустил весеннюю акцию по картам «Мир Cash back» Banki.ru 2627
- 15:30 Банк «Союз» изменил категорию для начисления повышенных бонусов по картам Banki.ru 2584
- 13:44 Эксперты сочли закредитованность населения преградой для снижения ставок РБК 3290 2
- 22:25 ВТБ снизил ставки по валютным вкладам Banki.ru 4980 2
- 22:06 Альфа-Банк снизил минимальную сумму вклада «Львиная доля» при онлайн-оформлении Banki.ru 3311 1
- 19:11 Бонусные программы и cash back: изменения по картам с 1 марта Banki.ru 3919
- 18:49 Сбербанк снизил ставки по кредитным картам Banki.ru 4075 3
- 17:36 ВТБ предлагает новый накопительный счет «Копилка» Banki.ru 10846 10
- 16:44 ЦБ предложил изменить подход к оценке активов страховщиков при расчете капитала ТАСС 1216
- 16:17 Банк «Восточный» вносит изменения в условия бонусной программы по дебетовой карте «Тепло» Banki.ru 2304 5
- 15:37 Вокбанк предлагает разместить денежные средства в сезонный вклад «8% марта» Banki.ru 1578
- 15:28 БКС Банк предлагает новую дебетовую карту Banki.ru 1848 2
- 15:02 Промсвязьбанк, «Мир» и S7 Airlines предлагают карту для бизнеса с программой лояльности Banki.ru 1329 1
- 14:30 Банк «СИАБ» ввел новый вклад «Джаз» Banki.ru 1346 1
- 14:24 СДМ-Банк предлагает сезонный вклад «Театральный» Banki.ru 2407
- 13:26 Банк «Россия» предлагает вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 2961