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Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 21:54 Балтинвестбанк вводит промоставки по вкладам Banki.ru 1331
- 21:07 Билеты в театры и на концерты будут доступны по номиналу в онлайн-сервисах и салонах МТС Banki.ru 1780 1
- 20:46 Почта Банк проводит акцию по карте «Пятерочка» Banki.ru 3363 2
- 20:09 Кредит Европа Банк предлагает премиальную карту #TravelPass для путешествий и деловых поездок Banki.ru 1951
- 19:39 ПС «Мир» не намерена повышать предельную сумму для покупок без ПИН-кода Banki.ru 1884
- 17:09 Солид Банк продлил акцию «Отличное решение» Banki.ru 1043
- 16:46 БМВ Банк скорректировал условия по программе автокредитования «Сила характера» Banki.ru 836
- 15:40 Сбербанк внедрил поиск по мобильному приложению на базе машинного обучения Banki.ru 1350
- 13:30 Сбербанк запустил новый потребкредит для молодежи и пенсионеров Banki.ru 42707 1
- 13:22 Севергазбанк проводит акцию по кредитованию новых бизнес-клиентов Banki.ru 704
- 13:16 Металлинвестбанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях Banki.ru 1578
- 13:08 Тройка-Д Банк повысил ставки по «Классическому» вкладу в рублях Banki.ru 1439 1
- 11:49 Банк «Санкт-Петербург» предложил новый вклад Banki.ru 2484 1
- 11:34 «Левобережный» изменил условия кредита для бизнеса «Ликвидная недвижимость» Banki.ru 606
- 11:24 НБКИ: размер комфортного семейного дохода для обслуживания ипотеки вырос до 71,7 тыс. рублей Banki.ru 1205 2
- 11:16 Нефтепромбанк повысил ставки по двум вкладам в рублях Banki.ru 1470
- 08:42 «МегаФон» первым из «четверки» ввел кешбэк с оплаты услуг связи РБК 1884 3
- 08:19 Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода РБК 5915 16
- 16:17 Норвик Банк вводит вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 2528
- 12:28 Банк «Ассоциация» предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 2218
- 12:05 Банк «Курган» вводит сезонный вклад «Весна в Плюсе» Banki.ru 2519
- 20:59 Сбербанк снизил ставки по всей линейке вкладов в долларах Banki.ru 9677 6
- 14:42 Клиенты банка «Фридом Финанс» смогут активировать мультивалютные карты онлайн Banki.ru 1455
- 12:37 Сургутнефтегазбанк проводит акцию по кредитным картам Banki.ru 1423
- 11:25 Московский Индустриальный Банк ввел сезонный вклад «Время — деньги» Banki.ru 6464 3
- 18:07 Севергазбанк предлагает снизить процентную ставку с пакетом услуг «Кредитные возможности» Banki.ru 1147
- 17:29 СКБ-Банк ввел тарифный план «Универсальный» по дебетовым картам Banki.ru 2074
- 15:09 Московский Кредитный Банк к 8 Марта предлагает кредит «Твоя весна» Banki.ru 3552
- 12:19 Альфа-Банк скорректировал ставки по вкладам в долларах и евро Banki.ru 3982 2
- 11:54 «Уралсиб» предлагает вклад «Бери выше» Banki.ru 3771 3
- 10:29 Международный Коммерческий Банк предлагает два сезонных вклада Banki.ru 2676
- 10:19 Банк «Интеза» предлагает открыть вклад «Весенний» Banki.ru 2472
- 08:30 Россия вошла в топ-20 стран с самым дешевым мобильным Интернетом РБК 952 1
- 19:52 Совкомбанк предлагает особые условия кредита на автомобили Hyundai Banki.ru 3878
- 17:28 Севергазбанк предложил новый вклад Banki.ru 2550
- 17:09 Запсибкомбанк предлагает вкладчикам «Новые традиции» Banki.ru 2410 2
- 17:07 ИК Банк предложил новый кредит «Стандартный» Banki.ru 1252
- 15:02 Президент РФ призвал банки не накручивать льготную ставку по ипотеке Banki.ru 2857
- 14:53 Костин ожидает снижения ставок по ипотеке во втором полугодии Banki.ru 1529 2
- 14:47 Банкиров могут обязать пояснять причину отказа в выдаче кредита в рамках нацпроекта МСП ТАСС 1692 1
- 14:44 БКС Банк предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 2211 1
- 14:27 Клиенты банков из группы «Зенит» могут снимать наличные в банкоматах Альфа-Банка без комиссии Banki.ru 1783
- 13:30 Заубер Банк повышает тариф на обслуживание карты Visa Infinite до 100 тыс. рублей Banki.ru 2263 6
- 12:33 Заубер Банк ввел два новых вклада Banki.ru 2908
- 11:07 Банк «Открытие» запустил обмен наличной валюты с фиксированием курса онлайн Banki.ru 7413 4
- 18:52 Тинькофф Банк запустил кобрендовые карты с сообществом выпускников МФТИ Banki.ru 5565
- 16:41 Банк «Веста» запускает онлайн-вклад Banki.ru 1461
- 15:40 Банк «Вологжанин» предлагает вклад «Весна пришла!» Banki.ru 1897 1
- 15:05 Локо-Банк понизил ставку по программе «Локо-Авто Престиж» Banki.ru 1445
- 14:17 Томскпромстройбанк предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 1190
- 12:52 Тимер Банк предлагает вклад «Хит сезона» Banki.ru 2495
- 12:34 Банк «Уралсиб» изменил ставки по потребительскому кредитованию Banki.ru 1928
- 12:03 БыстроБанк повысил ставки по рублевым вкладам Banki.ru 2404
- 11:59 МТС Банк предлагает вклад «МТС ХХL Плюс» Banki.ru 3417 1
- 11:16 Углеметбанк ввел «Юбилейный» вклад Banki.ru 1397