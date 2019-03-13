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Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 17:01 Tele2 строит сеть в тоннелях московского метро Banki.ru 539 1
- 15:29 Банк «Урал ФД» предлагает вклад «Салют» Banki.ru 1216 1
- 14:34 ОТП Банк вводит вклад «Добро пожаловать» Banki.ru 3249 2
- 12:50 Росбанк изменил условия по потребительским кредитам Banki.ru 1286 1
- 12:04 Банк «Восточный» представил новый функционал мобильного приложения «Просто кредит» Banki.ru 1126
- 11:23 Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам Banki.ru 3092 2
- 11:01 Татсоцбанк предлагает новый вклад «777» Banki.ru 1417
- 10:41 «Русский Стандарт»: клиенты банков в регионах стали чаще пользоваться дистанционным обслуживанием Banki.ru 1333
- 09:01 Райффайзенбанк объявил об интеграции с сервисом «ЦИАН.Ипотека» Banki.ru 1719
- 22:10 В Альфа-Банке рассказали о новых возможностях приложения для состоятельных клиентов Banki.ru 2859
- 21:15 Приложение «Рокетбанка» станет доступно на компьютере Banki.ru 1608 2
- 21:05 «Рокетбанк» адаптирует приложение для клиентов с ограниченными возможностями Banki.ru 1166 5
- 20:46 Банк «Россия» ввел рефинансирование ипотеки на первичном рынке Banki.ru 12461
- 19:03 Газпромбанк повысил ставки по вкладу в рублях «Газпромбанк — На жизнь» Banki.ru 2464 2
- 18:43 «Билайн» внедрил сервис «Денежные переводы онлайн» Banki.ru 1450
- 18:29 Газпромбанк запустил акцию в рамках потребительского кредита «Легкий» Banki.ru 888
- 17:33 БМВ Банк запустил специальную кредитную программу «Из MINI в MINI» Banki.ru 896
- 17:06 ОТП Банк ввел два новых вклада Banki.ru 2831 1
- 16:03 Лизинг смартфонов Samsung стал доступен через «Билайн» Banki.ru 2144
- 12:43 Хоум Кредит Банк повысил ставки по ряду депозитов Banki.ru 6037 8
- 12:18 Газпромбанк увеличил ставки по вкладу «Газпромбанк — На вершине» Banki.ru 4228
- 11:54 Связь-Банк возобновил прием средств во вклад «Легкий» Banki.ru 2248
- 11:53 Кредит Европа Банк понизил ставки по вкладу «Срочный» в долларах Banki.ru 1330
- 11:37 Новикомбанк повысил ставки по вкладам Banki.ru 1622
- 10:51 Примсоцбанк ввел вклад «Юбилейный Онлайн» Banki.ru 1698
- 10:38 Клиенты Джей энд Ти Банка смогут пополнять карты через терминалы МКБ Banki.ru 827
- 21:54 Балтинвестбанк вводит промоставки по вкладам Banki.ru 1844
- 21:07 Билеты в театры и на концерты будут доступны по номиналу в онлайн-сервисах и салонах МТС Banki.ru 2026 1
- 20:46 Почта Банк проводит акцию по карте «Пятерочка» Banki.ru 4526 4
- 20:09 Кредит Европа Банк предлагает премиальную карту #TravelPass для путешествий и деловых поездок Banki.ru 2312
- 19:39 ПС «Мир» не намерена повышать предельную сумму для покупок без ПИН-кода Banki.ru 2217 3
- 17:09 Солид Банк продлил акцию «Отличное решение» Banki.ru 1139
- 16:46 БМВ Банк скорректировал условия по программе автокредитования «Сила характера» Banki.ru 890
- 15:40 Сбербанк внедрил поиск по мобильному приложению на базе машинного обучения Banki.ru 1600 1
- 13:30 Сбербанк запустил новый потребкредит для молодежи и пенсионеров Banki.ru 80331 2
- 13:22 Севергазбанк проводит акцию по кредитованию новых бизнес-клиентов Banki.ru 741
- 13:16 Металлинвестбанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях Banki.ru 1675
- 13:08 Тройка-Д Банк повысил ставки по «Классическому» вкладу в рублях Banki.ru 1576 1
- 11:49 Банк «Санкт-Петербург» предложил новый вклад Banki.ru 2634 1
- 11:34 «Левобережный» изменил условия кредита для бизнеса «Ликвидная недвижимость» Banki.ru 634
- 11:24 НБКИ: размер комфортного семейного дохода для обслуживания ипотеки вырос до 71,7 тыс. рублей Banki.ru 1318 2
- 11:16 Нефтепромбанк повысил ставки по двум вкладам в рублях Banki.ru 1570
- 08:42 «МегаФон» первым из «четверки» ввел кешбэк с оплаты услуг связи РБК 1958 3
- 08:19 Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода РБК 6424 16
- 16:17 Норвик Банк вводит вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 2584
- 12:28 Банк «Ассоциация» предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 2241
- 12:05 Банк «Курган» вводит сезонный вклад «Весна в Плюсе» Banki.ru 2542
- 20:59 Сбербанк снизил ставки по всей линейке вкладов в долларах Banki.ru 9719 6
- 14:42 Клиенты банка «Фридом Финанс» смогут активировать мультивалютные карты онлайн Banki.ru 1473
- 12:37 Сургутнефтегазбанк проводит акцию по кредитным картам Banki.ru 1444
- 11:25 Московский Индустриальный Банк ввел сезонный вклад «Время — деньги» Banki.ru 6643 3
- 18:07 Севергазбанк предлагает снизить процентную ставку с пакетом услуг «Кредитные возможности» Banki.ru 1159
- 17:29 СКБ-Банк ввел тарифный план «Универсальный» по дебетовым картам Banki.ru 2162
- 15:09 Московский Кредитный Банк к 8 Марта предлагает кредит «Твоя весна» Banki.ru 3616
- 12:19 Альфа-Банк скорректировал ставки по вкладам в долларах и евро Banki.ru 4014 2