Архив
Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 17:01 Tele2 строит сеть в тоннелях московского метро Banki.ru 1196 3
- 15:29 Банк «Урал ФД» предлагает вклад «Салют» Banki.ru 1864 1
- 14:34 ОТП Банк вводит вклад «Добро пожаловать» Banki.ru 8340 4
- 12:50 Росбанк изменил условия по потребительским кредитам Banki.ru 1445 1
- 12:04 Банк «Восточный» представил новый функционал мобильного приложения «Просто кредит» Banki.ru 1434
- 11:23 Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам Banki.ru 3851 2
- 11:01 Татсоцбанк предлагает новый вклад «777» Banki.ru 1575
- 10:41 «Русский Стандарт»: клиенты банков в регионах стали чаще пользоваться дистанционным обслуживанием Banki.ru 1914
- 09:01 Райффайзенбанк объявил об интеграции с сервисом «ЦИАН.Ипотека» Banki.ru 2128
- 22:10 В Альфа-Банке рассказали о новых возможностях приложения для состоятельных клиентов Banki.ru 3181
- 21:15 Приложение «Рокетбанка» станет доступно на компьютере Banki.ru 1700 2
- 21:05 «Рокетбанк» адаптирует приложение для клиентов с ограниченными возможностями Banki.ru 1216 5
- 20:46 Банк «Россия» ввел рефинансирование ипотеки на первичном рынке Banki.ru 14549
- 19:03 Газпромбанк повысил ставки по вкладу в рублях «Газпромбанк — На жизнь» Banki.ru 2577 2
- 18:43 «Билайн» внедрил сервис «Денежные переводы онлайн» Banki.ru 1510
- 18:29 Газпромбанк запустил акцию в рамках потребительского кредита «Легкий» Banki.ru 919
- 17:33 БМВ Банк запустил специальную кредитную программу «Из MINI в MINI» Banki.ru 907
- 17:06 ОТП Банк ввел два новых вклада Banki.ru 2901 1
- 16:03 Лизинг смартфонов Samsung стал доступен через «Билайн» Banki.ru 2201
- 12:43 Хоум Кредит Банк повысил ставки по ряду депозитов Banki.ru 6211 8
- 12:18 Газпромбанк увеличил ставки по вкладу «Газпромбанк — На вершине» Banki.ru 4276
- 11:54 Связь-Банк возобновил прием средств во вклад «Легкий» Banki.ru 2278
- 11:53 Кредит Европа Банк понизил ставки по вкладу «Срочный» в долларах Banki.ru 1355
- 11:37 Новикомбанк повысил ставки по вкладам Banki.ru 1653
- 10:51 Примсоцбанк ввел вклад «Юбилейный Онлайн» Banki.ru 1732
- 10:38 Клиенты Джей энд Ти Банка смогут пополнять карты через терминалы МКБ Banki.ru 842
- 21:54 Балтинвестбанк вводит промоставки по вкладам Banki.ru 1865
- 21:07 Билеты в театры и на концерты будут доступны по номиналу в онлайн-сервисах и салонах МТС Banki.ru 2040 1
- 20:46 Почта Банк проводит акцию по карте «Пятерочка» Banki.ru 4572 4
- 20:09 Кредит Европа Банк предлагает премиальную карту #TravelPass для путешествий и деловых поездок Banki.ru 2336
- 19:39 ПС «Мир» не намерена повышать предельную сумму для покупок без ПИН-кода Banki.ru 2262 3
- 17:09 Солид Банк продлил акцию «Отличное решение» Banki.ru 1152
- 16:46 БМВ Банк скорректировал условия по программе автокредитования «Сила характера» Banki.ru 897
- 15:40 Сбербанк внедрил поиск по мобильному приложению на базе машинного обучения Banki.ru 1629 1
- 13:30 Сбербанк запустил новый потребкредит для молодежи и пенсионеров Banki.ru 81017 2
- 13:22 Севергазбанк проводит акцию по кредитованию новых бизнес-клиентов Banki.ru 749
- 13:16 Металлинвестбанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях Banki.ru 1688
- 13:08 Тройка-Д Банк повысил ставки по «Классическому» вкладу в рублях Banki.ru 1588 1
- 11:49 Банк «Санкт-Петербург» предложил новый вклад Banki.ru 2655 1
- 11:34 «Левобережный» изменил условия кредита для бизнеса «Ликвидная недвижимость» Banki.ru 642
- 11:24 НБКИ: размер комфортного семейного дохода для обслуживания ипотеки вырос до 71,7 тыс. рублей Banki.ru 1327 2
- 11:16 Нефтепромбанк повысил ставки по двум вкладам в рублях Banki.ru 1582
- 08:42 «МегаФон» первым из «четверки» ввел кешбэк с оплаты услуг связи РБК 1973 3
- 08:19 Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода РБК 6478 16
- 16:17 Норвик Банк вводит вклад «Весеннее настроение» Banki.ru 2595
- 12:28 Банк «Ассоциация» предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 2250
- 12:05 Банк «Курган» вводит сезонный вклад «Весна в Плюсе» Banki.ru 2548
- 20:59 Сбербанк снизил ставки по всей линейке вкладов в долларах Banki.ru 9735 6
- 14:42 Клиенты банка «Фридом Финанс» смогут активировать мультивалютные карты онлайн Banki.ru 1484
- 12:37 Сургутнефтегазбанк проводит акцию по кредитным картам Banki.ru 1453
- 11:25 Московский Индустриальный Банк ввел сезонный вклад «Время — деньги» Banki.ru 6707 3
- 18:07 Севергазбанк предлагает снизить процентную ставку с пакетом услуг «Кредитные возможности» Banki.ru 1170
- 17:29 СКБ-Банк ввел тарифный план «Универсальный» по дебетовым картам Banki.ru 2189
- 15:09 Московский Кредитный Банк к 8 Марта предлагает кредит «Твоя весна» Banki.ru 3630
- 12:19 Альфа-Банк скорректировал ставки по вкладам в долларах и евро Banki.ru 4022 2