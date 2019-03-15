Архив
Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 11:23 Россельхозбанк изменил ставки по вкладам в рублях Banki.ru 4525
- 22:59 Мутко заявил о необходимости субсидирования ипотеки при росте ставок ТАСС 2747 5
- 22:26 Система WebMoney запустила видеоидентификацию Banki.ru 1111
- 16:31 Русфинанс Банк скорректировал ставки по программам автокредитования Banki.ru 614
- 16:25 Трансстройбанк предлагает сезонный вклад «Юбилейный» Banki.ru 1322
- 16:04 Промсвязьбанк повысил доходность накопительного счета «Акцент на процент» Banki.ru 5512
- 15:23 Банк «Александровский» обновил интернет-банк и приложение для частных клиентов Banki.ru 693
- 15:15 Клиенты «Возрождения» смогут в интернет-банке досрочно погашать кредиты Banki.ru 597
- 12:49 Акибанк запустил вклад «Весенний рост» Banki.ru 1038
- 11:47 «Уралсиб» запустил Samsung Pay для карт «Мир» Banki.ru 749
- 11:46 «Билайн» запустил VoLTE в Московском и Петербургском регионах Banki.ru 949 4
- 17:01 Tele2 строит сеть в тоннелях московского метро Banki.ru 1278 3
- 15:29 Банк «Урал ФД» предлагает вклад «Салют» Banki.ru 2014 1
- 14:34 ОТП Банк вводит вклад «Добро пожаловать» Banki.ru 8833 4
- 12:50 Росбанк изменил условия по потребительским кредитам Banki.ru 1550 1
- 12:04 Банк «Восточный» представил новый функционал мобильного приложения «Просто кредит» Banki.ru 1582
- 11:23 Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам Banki.ru 4183 2
- 11:01 Татсоцбанк предлагает новый вклад «777» Banki.ru 1629
- 10:41 «Русский Стандарт»: клиенты банков в регионах стали чаще пользоваться дистанционным обслуживанием Banki.ru 2131
- 09:01 Райффайзенбанк объявил об интеграции с сервисом «ЦИАН.Ипотека» Banki.ru 2663
- 22:10 В Альфа-Банке рассказали о новых возможностях приложения для состоятельных клиентов Banki.ru 3308
- 21:15 Приложение «Рокетбанка» станет доступно на компьютере Banki.ru 1760 2
- 21:05 «Рокетбанк» адаптирует приложение для клиентов с ограниченными возможностями Banki.ru 1259 5
- 20:46 Банк «Россия» ввел рефинансирование ипотеки на первичном рынке Banki.ru 15072
- 19:03 Газпромбанк повысил ставки по вкладу в рублях «Газпромбанк — На жизнь» Banki.ru 2720 2
- 18:43 «Билайн» внедрил сервис «Денежные переводы онлайн» Banki.ru 1560
- 18:29 Газпромбанк запустил акцию в рамках потребительского кредита «Легкий» Banki.ru 953
- 17:33 БМВ Банк запустил специальную кредитную программу «Из MINI в MINI» Banki.ru 927
- 17:06 ОТП Банк ввел два новых вклада Banki.ru 2975 1
- 16:03 Лизинг смартфонов Samsung стал доступен через «Билайн» Banki.ru 2263
- 12:43 Хоум Кредит Банк повысил ставки по ряду депозитов Banki.ru 6457 8
- 12:18 Газпромбанк увеличил ставки по вкладу «Газпромбанк — На вершине» Banki.ru 4348
- 11:54 Связь-Банк возобновил прием средств во вклад «Легкий» Banki.ru 2312
- 11:53 Кредит Европа Банк понизил ставки по вкладу «Срочный» в долларах Banki.ru 1380
- 11:37 Новикомбанк повысил ставки по вкладам Banki.ru 1696
- 10:51 Примсоцбанк ввел вклад «Юбилейный Онлайн» Banki.ru 1773
- 10:38 Клиенты Джей энд Ти Банка смогут пополнять карты через терминалы МКБ Banki.ru 883
- 21:54 Балтинвестбанк вводит промоставки по вкладам Banki.ru 1895
- 21:07 Билеты в театры и на концерты будут доступны по номиналу в онлайн-сервисах и салонах МТС Banki.ru 2051 1
- 20:46 Почта Банк проводит акцию по карте «Пятерочка» Banki.ru 4643 4
- 20:09 Кредит Европа Банк предлагает премиальную карту #TravelPass для путешествий и деловых поездок Banki.ru 2368
- 19:39 ПС «Мир» не намерена повышать предельную сумму для покупок без ПИН-кода Banki.ru 2292 3
- 17:09 Солид Банк продлил акцию «Отличное решение» Banki.ru 1170
- 16:46 БМВ Банк скорректировал условия по программе автокредитования «Сила характера» Banki.ru 914
- 15:40 Сбербанк внедрил поиск по мобильному приложению на базе машинного обучения Banki.ru 1658 1
- 13:30 Сбербанк запустил новый потребкредит для молодежи и пенсионеров Banki.ru 81957 2
- 13:22 Севергазбанк проводит акцию по кредитованию новых бизнес-клиентов Banki.ru 765
- 13:16 Металлинвестбанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях Banki.ru 1708
- 13:08 Тройка-Д Банк повысил ставки по «Классическому» вкладу в рублях Banki.ru 1608 1
- 11:49 Банк «Санкт-Петербург» предложил новый вклад Banki.ru 2679 1
- 11:34 «Левобережный» изменил условия кредита для бизнеса «Ликвидная недвижимость» Banki.ru 649
- 11:24 НБКИ: размер комфортного семейного дохода для обслуживания ипотеки вырос до 71,7 тыс. рублей Banki.ru 1345 2
- 11:16 Нефтепромбанк повысил ставки по двум вкладам в рублях Banki.ru 1613
- 08:42 «МегаФон» первым из «четверки» ввел кешбэк с оплаты услуг связи РБК 1993 3
- 08:19 Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода РБК 6544 16