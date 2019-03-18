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Новости банковских продуктов и услуг
Информация о новых продуктах и услугах банков и об изменениях в условиях по существующим предложениям
- 10:07 «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладу «Ренессанс Доходный» в рублях Banki.ru 1516
- 09:58 НС Банк предлагает «Весенний» вклад Banki.ru 945
- 09:53 Руснарбанк повысил ставку по вкладу «Максимальный доход» Banki.ru 604
- 08:10 Газпромбанк расширит линейку карт для премиальных клиентов Banki.ru 750
- 15:06 Банк «Санкт-Петербург» понизил ставки по программе автокредитования «Легкая покупка» Banki.ru 1544
- 12:03 Банк «Левобережный» понизил ставки по кредитным картам для новых клиентов и по карте «Pro100» Banki.ru 2333
- 11:23 Россельхозбанк изменил ставки по вкладам в рублях Banki.ru 6223
- 22:59 Мутко заявил о необходимости субсидирования ипотеки при росте ставок ТАСС 2832 5
- 22:26 Система WebMoney запустила видеоидентификацию Banki.ru 1168
- 16:31 Русфинанс Банк скорректировал ставки по программам автокредитования Banki.ru 647
- 16:25 Трансстройбанк предлагает сезонный вклад «Юбилейный» Banki.ru 1446
- 16:04 Промсвязьбанк повысил доходность накопительного счета «Акцент на процент» Banki.ru 5978
- 15:23 Банк «Александровский» обновил интернет-банк и приложение для частных клиентов Banki.ru 718
- 15:15 Клиенты «Возрождения» смогут в интернет-банке досрочно погашать кредиты Banki.ru 637
- 12:49 Акибанк запустил вклад «Весенний рост» Banki.ru 1139
- 11:47 «Уралсиб» запустил Samsung Pay для карт «Мир» Banki.ru 792
- 11:46 «Билайн» запустил VoLTE в Московском и Петербургском регионах Banki.ru 1349 5
- 17:01 Tele2 строит сеть в тоннелях московского метро Banki.ru 1313 3
- 15:29 Банк «Урал ФД» предлагает вклад «Салют» Banki.ru 2060 1
- 14:34 ОТП Банк вводит вклад «Добро пожаловать» Banki.ru 8961 4
- 12:50 Росбанк изменил условия по потребительским кредитам Banki.ru 1597 1
- 12:04 Банк «Восточный» представил новый функционал мобильного приложения «Просто кредит» Banki.ru 1628
- 11:23 Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам Banki.ru 4319 3
- 11:01 Татсоцбанк предлагает новый вклад «777» Banki.ru 1670
- 10:41 «Русский Стандарт»: клиенты банков в регионах стали чаще пользоваться дистанционным обслуживанием Banki.ru 2171
- 09:01 Райффайзенбанк объявил об интеграции с сервисом «ЦИАН.Ипотека» Banki.ru 3145
- 22:10 В Альфа-Банке рассказали о новых возможностях приложения для состоятельных клиентов Banki.ru 3447
- 21:15 Приложение «Рокетбанка» станет доступно на компьютере Banki.ru 1807 2
- 21:05 «Рокетбанк» адаптирует приложение для клиентов с ограниченными возможностями Banki.ru 1289 5
- 20:46 Банк «Россия» ввел рефинансирование ипотеки на первичном рынке Banki.ru 15135
- 19:03 Газпромбанк повысил ставки по вкладу в рублях «Газпромбанк — На жизнь» Banki.ru 2830 2
- 18:43 «Билайн» внедрил сервис «Денежные переводы онлайн» Banki.ru 1595
- 18:29 Газпромбанк запустил акцию в рамках потребительского кредита «Легкий» Banki.ru 989
- 17:33 БМВ Банк запустил специальную кредитную программу «Из MINI в MINI» Banki.ru 949
- 17:06 ОТП Банк ввел два новых вклада Banki.ru 3072 1
- 16:03 Лизинг смартфонов Samsung стал доступен через «Билайн» Banki.ru 2306
- 12:43 Хоум Кредит Банк повысил ставки по ряду депозитов Banki.ru 6857 9
- 12:18 Газпромбанк увеличил ставки по вкладу «Газпромбанк — На вершине» Banki.ru 4416
- 11:54 Связь-Банк возобновил прием средств во вклад «Легкий» Banki.ru 2369
- 11:53 Кредит Европа Банк понизил ставки по вкладу «Срочный» в долларах Banki.ru 1418
- 11:37 Новикомбанк повысил ставки по вкладам Banki.ru 1732
- 10:51 Примсоцбанк ввел вклад «Юбилейный Онлайн» Banki.ru 1849
- 10:38 Клиенты Джей энд Ти Банка смогут пополнять карты через терминалы МКБ Banki.ru 932
- 21:54 Балтинвестбанк вводит промоставки по вкладам Banki.ru 1940
- 21:07 Билеты в театры и на концерты будут доступны по номиналу в онлайн-сервисах и салонах МТС Banki.ru 2065 1
- 20:46 Почта Банк проводит акцию по карте «Пятерочка» Banki.ru 4739 4
- 20:09 Кредит Европа Банк предлагает премиальную карту #TravelPass для путешествий и деловых поездок Banki.ru 2407
- 19:39 ПС «Мир» не намерена повышать предельную сумму для покупок без ПИН-кода Banki.ru 2312 3
- 17:09 Солид Банк продлил акцию «Отличное решение» Banki.ru 1189
- 16:46 БМВ Банк скорректировал условия по программе автокредитования «Сила характера» Banki.ru 931
- 15:40 Сбербанк внедрил поиск по мобильному приложению на базе машинного обучения Banki.ru 1688 1
- 13:30 Сбербанк запустил новый потребкредит для молодежи и пенсионеров Banki.ru 82897 2
- 13:22 Севергазбанк проводит акцию по кредитованию новых бизнес-клиентов Banki.ru 776
- 13:16 Металлинвестбанк повысил ставки по некоторым вкладам в рублях Banki.ru 1721
- 13:08 Тройка-Д Банк повысил ставки по «Классическому» вкладу в рублях Banki.ru 1631 1