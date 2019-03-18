Газпромбанк с 18 марта запустит программу для состоятельных клиентов «Газпромбанк. Премиум», сообщили порталу Банки.ру в кредитной организации. В линейке появятся карты категории Visa Signature и Visa Infinite с несколькими опциями на выбор. Пока доступны три системы вознаграждения: кешбэк 2,5% за любые покупки, повышенный кешбэк за траты на АЗС (15%) и в ресторанах (10%), а также начисление миль.

У держателей карт будет возможность бесплатно снимать наличные в любых банкоматах и совершать бесплатные переводы на карты других банков. В рамках программы Газпромбанк также предложит услуги для путешественников: круглосуточный консьерж-сервис, трансферы в аэропорты и на ж/д вокзалы, доступ в бизнес-залы LoungeKey в аэропортах, страхование клиента и его семьи на время поездок.

Состоятельные клиенты смогут рассчитывать на улучшенные условия и по другим продуктам банка. Например, на особые условия по вкладам, персональные рекомендации по инвестированию и финансовому планированию.

Для Газпромбанка это комплексный продукт, новый этап в обслуживании премиальных клиентов, отметил первый вице-президент кредитной организации Алексей Попович.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru