Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладу «Ренессанс Доходный» в рублях на 181 и 271 день.

На указанные сроки в отделении банка депозит открывается под 7,25%, в интернет-банке или мобильном банке — под 7,5% годовых.

Минимальная сумма при оформлении в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в зависимости от срока нахождения средств на счете: до 90 дней — 0,5%, с 91-го по 180-й день — 2,75%, со 181-го по 366-й день — 3,5%, с 367-го по 549-й день — 4% годовых.

Выплата процентов осуществляется в конце срока. Оформить вклад можно также на 91, 367, 400 и 550 дней. Для этих сроков процентные ставки остались без изменения.