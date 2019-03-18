Банк ДОМ.РФ с 18 марта внес изменения в линейку вкладов.



Введены новые депозиты — «Базовый Сберегательный», «Расчетный Сберегательный», «Пополняемый Сберегательный» и «Расчетный Пенсионный».

Вклад «Базовый Сберегательный» открывается от 100 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. Доходность в рублях составит 6,2—7,3%, в долларах — 1,4—1,9% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых 15 календарных дней срока действия депозита суммами от 10 тыс. рублей или 100 долларов. Расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма депозита «Расчетный Сберегательный» составляет 30 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. В рублях доходность составляет 5,7—6,2%, в долларах — 0,8—1,6% годовых.

Дополнительные взносы для вкладов на 91 и 181 день принимаются без ограничений, на 367, 550, 730 и 1 100 дней — прекращаются за 30 календарных дней до окончания срока действия депозита. Минимальная сумма допвзноса — неограниченна.

Возможны расходные операции до суммы неснижаемого остатка. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

«Пополняемый Сберегательный» открывается на сумму от 30 тыс. рублей или 300 долларов. В рублях процентные ставки составляют 6—6,5%, в долларах — 1—1,7% годовых.

Дополнительные взносы предусмотрены суммами от 1 тыс. рублей или 100 долларов по депозитам на 91 и 181 день без ограничений, по вкладам на 367, 550, 730 и 1 100 дней — прекращаются за 30 календарных дней до окончания срока действия договора.

Расходные операции невозможны. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются в зависимости от срока нахождения средств на счете: от 2,9% до 3,2% в рублях и от 0,1% до 0,35% годовых в долларах. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Доходность депозита «Расчетный Пенсионный» в рублях составит 6—6,3%, в долларах — 0,9—1,7% годовых.

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей или 1 тыс. долларов. Дополнительные взносы для вкладов на 91 и 181 день принимаются без ограничений, на 367, 550, 730 и 1 100 дней — прекращаются за 30 календарных дней до окончания срока действия договора. Минимальная сумма допвзноса неограниченна.

Возможны расходные операции до суммы неснижаемого остатка. При досрочном расторжении депозита проценты в рублях выплачиваются по льготной ставке — от 3,05% до 3,2% годовых, в долларах — по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.

Срок всех депозитов составляет 91, 181, 367, 550, 730 и 1 100 дней.

Кроме того, изменены условия вкладов «Сезонный» и «Стратегический».

Сроки депозита «Сезонный» составляют 91 и 367 дней (ранее — 395 и 540 дней). Доходность — 7—7,5% годовых (прежде — 7,5%). Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Пополнение предусмотрено в течение первых семи календарных дней действия вклада. Выплата процентов — в конце срока.

По депозиту «Стратегический» процентные ставки варьируются от 7,8% до 8,3% годовых. Минимальная сумма — 500 тыс. рублей. Срок — 91, 181 и 367 дней. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока. Вклад открывается при заключении договора инвестиционного или накопительного страхования жизни.