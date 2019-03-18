Клиенты Альфа-Банка в период с 18 марта по 31 мая 2019 года могут оформить накопительный «Альфа-Счет» с повышенной ставкой в рублях и получать до 7% годовых уже с первого месяца размещения средств и до 8% при хранении средств на протяжении 12 месяцев и более. Об этом сообщили в понедельник в кредитной организации.

По счетам, которые будут открыты в мае текущего года, повышенная процентная ставка также будет применяться в течение двух первых месяцев действия счета — до 30 июня 2019 года включительно.

Открыть и пополнить «Альфа-Счет» клиенты могут в интернет-банке «Альфа-Клик», мобильном приложении «Альфа-Мобайл», в отделении или через контакт-центр.



Согласно информации на сайте банка, по продукту предусмотрена возможность снятия средств и внесения дополнительных взносов без потери процентов. Проценты начисляются ежемесячно. Ограничений по минимальной сумме размещения фактически нет, при этом на максимальную доходность могут рассчитывать клиенты с премиальным пакетом услуг при вложениях в сумме от 1 млн рублей (на максимальную доходность в первые два месяца — при вложениях в сумме от 1 млн до 30 млн). Управлять счетом можно в мобильном приложении.

